نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسين الجسمي يطرح أغنية جديدة بعنوان "الله يخليك لأهلك" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - من رؤيته الموسيقية وألحانه، طرح الفنان الإماراتي حسين الجسمي "جبل الأغنية العربية" أحدث أغنياته المنفردة بعنوان "الله يخليك لاهلك"، وهي من الأغنيات العاطفية التي تترجم مشاعر المحبة والإشتياق بأسلوب يعبر عن أحاسيس غياب المحبوب، متعاونًا في كلمات الأغنية مع الشاعر علي الفضلي.

كلمات أغنية الله يخليك لأهلك

والذي يقول في مطلعها:

الله يخليك لاهَلك

تعال انا مشتاق لك

قلبي إذا نبضه سِكت

والله ترى مااحـلّـلِك

بموت من شوقي عليك

أبيك واكثر من ابيك

ياللي انت في عمري شريك

قلبي انا سجّلته لك.

تفاصيل تعاون بين حسين الجسمي والموزع الموسيقي وليد فايد



ويجدد الجسمي تعاونه في التوزيع الموسيقي لأغنية " الله يخليك لاهلك" مع المايسترو وليد فايد، وفي عملية المكساج والماستر مع جاسم محمد، حيث تم تسجيل الأغنية في استوديوهات فنون الإمارات في دبي.



وقد تم عرض أغنية "الله يخليك لاهلك" من خلال فيديو ممنتج تضمن كلمات الأغنية، وبشكل حصري عبر القناة الرسمية للفنان حسين الجسمي في موقع YouTube، بالاضافة إلى نشرها وعرضها عبر جميع الإذاعات الخليجية والعربية، وجميع المكتبات والمنصات الموسيقية الإلكترونية المتخصصة في عرض الأغنيات.