نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جمال العدل: شريهان بطلة عمل درامي تلفزيوني جاري الإعداد له في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح المنتج جمال العدل بأنه لم يجد أي ضيق في الاعتراضات التي نالت فيلمه "عالزيرو" الذي قام ببطولته الفنان محمد رمضان وشاركته الفنانة نيللي كريم البطولة، مؤكدًا أن إظهار قضية التجارة بالأعضاء ضمن أحداث الفيلم كان الهدف منها محاربة هذه الظاهرة وليس العكس، وسبق أن رفع على الشركة الكثير من القضايا بعد اثارتنا لكثير من المشاكل المجتمعية.

علاقة جمال العدل بنيللي كريم

كما تحدث العدل خلال استضافته في برنامج on set الذي يعرض على قناة ON الخميس من كل أسبوع عن علاقته بنيللي كريم خاصة بعد ما أثير عن عن مشكلة حدثت بعد عرض فيلم "عالزيرو" وعدم ترويجها له وذلك بعد اعلانه أيضًا إنه سيدخل السباق الرمضاني المقبل بمسلسلات من ١٥ حلقة فقررت نيلي المشاركة مع شركة إنتاج أخرى رمضان المقبل.

قال العدل إن علاقته مع نيللي كريم لا تتأثر أبدًا بأي خلافات فهو لم يلحظ إنه ا لم تروج للفيلم ولكن كل معلوماته أنها كانت في هذا الوقت مسافرة للولايات المتحدة، كما من حق أن نجم أن يختار ما هو مناسب له.

تعاون جمال العدل مع شريهان

عن شراكته مع الفنانة يسرا طوال السنوات الماضية، قال جمال العدل إنه لا يوجد شركة انتاج في العالم ارتبطت باسم نجم على مدار ٢٠ عامًا كما ارتبط اسم العدل بيسرا، وهي بالفعل تستحق ذلك.

اما عن تعاونه مع الفنانة الكبيرة شريهان، فأكد أنه حسب ما صرح شقيقه السيناريست الدكتور مدحت العدل فأن هناك تعاون مقبل معها، ولكن هذه المرة لن يكون من خلال عمل مسرحي ولكن المفاجأة تكمن في الاتفاق على إنتاج مسلسل بميزانية ضخمة وجاري الاعداد له هذه الفترة.

أعمال جمال العدل المقبلة

كما أكد المنتج جمال العدل بأن سينافس هذا العام في دراما رمضان من خلال مجموعة من الأعمال التي تدور أحداثها خلال ١٥ حلقة فقط وليس أكثر فهو يجد أن المشاهد هذه الفترة لم يعد يتحمل العدد الكبير من الحلقات وأصبح يبحث عن الأعمال القصيرة.

عن ترشحه هو واشقائه لرئاسة نادي الزمالك، نفى المنتج جمال العدل هذا الترشح، مؤكدًا انهم يكتفوا تمامًا بدعم النادي بكل امكانياتهم ولكن ليس هناك نية للتواجد في رئاسة النادي أو مجلس الادارة.