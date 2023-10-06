نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلوى عثمان وعمرو رمزي ومحمد أبو داوود ينضمون لفيلم "ميناتل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يدخل فيلم "ميناتل" سباق الأفلام الحالية وتدور أحداث الفيلم حول 5 حواديت حيث كل كارت في الحدوته يتضمن اسم خاص به وأبطال لكن كلاهما يدوروا حول كابينه الميناتل.

صُناع فيلم “ ميناتل”

حيث قام المخرج أحمد صالح الكيلاني ببدء فاعليات التحضيرات النهائيه لاماكن التصوير داخل مدينة الانتاج الاعلامي وذلك لفيلم " ميناتل " الذي سيبدأ تصويره في نهاية الشهر الجاري والمقرر عرضه سينمائيا في بداية سنة ٢٠٢٤ ويذكر ان فيلم ميناتل من افلام البطولة الجماعية والحواديت المختلفة التي تدور في عام ٢٠٠٥ حول كابينة ال ميناتل.

صُناع فيلم “ ميناتل”

صُناع فيلم “ ميناتل”

صُناع فيلم “ ميناتل”

صُناع فيلم “ ميناتل”

صُناع فيلم “ ميناتل”

وأعرب المخرج أحمد صالح، في بيان صحفي،أن أبطال العمل كلا من الفنانة سلوي عثمان وطارق النهري وعمرو رمزي والهام عبد البديع وعلا رامي وناديه شكري ومحمد ابو داوود وعبد الرحيم حسن وجميل برسوم وأحمد سلامه وليلي عز العرب وياسر علي ماهر وباتع خليل ومجدي البحيري ورغده جلال ومحمد سعداوي وحازم فؤاد.

و الفيلم من تأليف شركه نهاوند وسيتولي إخراجه المخرج المبدع أحمد صالح الكيلاني.

وأضاف المخرج أحمد صالح أن بعد اكتمال التعاقد المميز سيتم تحديد موعد انطلاق التصوير المثيرة، مشيرًا، أنه يكشف عن باقي التفاصيل خلال الفتره القادمه.