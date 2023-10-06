نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أصالة تحصد المركز الأول على موقع الفيديوهات يوتيوب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حصدت الفنانة أصالة المركز الأول عبر موقع الفيديوهات يوتيوب بأغنيتها الجديدة " فوق " والتي طرحتها منذ أربعة أيام.

أغنية فوق

كلمات أغنية " فوق "

فوق

فوق بقى وخليك فحالك

ألف مره انا قولتها لك

وفر الاحساس لنفسك

والنصايح خليها لك

فوق

فوق بقى انت فاكرني يعني

قلبي في غيابك واجعني

روح وكنت نفعت نفسك

لما تبقى فيوم نافعني

انت مبتزهقش من كذبك معايا

ايه فاكرني هبقى حد من الضحايا

انت آخر حد ممكن أعيش عشانه

انت واحد كل همه كان اذايا

روح

روح

روح بقى ولا انت فاضي

انت بالنسبالي ماضي

فتره عدت من حياتي

والحياة ما وقفتش عادي

روح

هي سيره هعيده تاني

انت بني ادم اناني

ليه اضيّع عمري يعني

عاللي ضيّعني واذاني

انت مبتزهقش من كذبك معايا

ايه فاكرني هبقى حد من الضحايا

انت آخر حد ممكن أعيش عشانه

انت واحد كل همه كان اذايا

روح روح