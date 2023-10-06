نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رباب ممتاز: "مش منطقي يبقى في سينما نضيفة في الدراما يعني لو في مشهد اغتصاب هيتعمل ازاي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدثت الفنانة رباب ممتاز عن عدم وجود سينما نضيفة في الدراما، معلقة يعني ازاي يبقى في سينما نضيفة في الدراما،.

رباب ممتاز ضيفة برنامج رووم ونص



وعلقت رباب ممتاز على عدم وجود سينما نضيفة في الدراما بجانب المشاهد التي تقدم خلال حوارها مع المذيعة نورهان عبدالفتاح،في برنامج زووم ونص قناة هي، وتحدثت:يعني إي يبقى في مصطلح سينما نضيفة هذا المعنى مبفهموش وفين المشكله في السياق الدرامي لما نعمل دا لو فعلًا في حدث اغتصاب في المشهد ولو واحد بيغتصب واحدة هنعمل المشهد ازاي.

وأضافت: يعني واحد لازم يغتصب واحدة في المشهد والمشهد يعتقدن كده هنقدم المشهد ازاي وهو أكيد مش هيغتصبها بجد ومش منطقي طبعًا إن لا بد يبقى في سينما نضيفة، ومفيش الكلام دا هو علشان يعني مبقاش فـي سينما كتير بتقدم،.

واختتمت رباب ممتاز حديثها: يمكن أن يفهم في هذا المصطلح صناع السينما فقط.