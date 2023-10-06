نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رباب ممتاز: "رفضت عمل الممر بسبب بدلة الرقص.. وخفت من العرى وأستاذ محمد عبدالعزيز هو سبب نجاحي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدثت الفنانة رباب ممتاز عن خوفها من الخوض في تجربة الممر بسبب العري مشيرة إلا أنها أخطأت الفكرة.

رباب ممتاز ضيفة برنامج رووم ونص



وقالت رباب ممتاز خلال حوارها مع المذيعة نورهان عبدالفتاح، في برنامج زووم ونص قناة هي، وقالت في ناس من الشعب بتركز علي العري وأنا كنت فاكره إن الأستاذ شريف عرفه هيطلعني متعريه وهو معملش إسترس على العري عمل على الرقاصة مع أحمد رزق ف الكابرية، بمشهد درامي أنا اللي أخطأت الفكرة وقولت ممكن يبقى في إسترس علي البدله وإحنا عندنا حاليًا ممكن يكون الشعب اتغير معتقداته بقا يشوف الحاجات بمنظور مختلف.



وعلقت:عندما سألت إتقالي انتي مع أستاذ شريف عرفه مش هيعمل فيكي كده ولا هيخرجك عريانه بس أنا بصراحه خفت ومقدرتش وندمت طبعا يمكن دي الحاجه اللي ندمت عليها.

وتابعت: خفت الناس تقول عني ممثلة ولا رقاصة.



وأضافت رباب ممتاز: بختار جميع أدواري بعناية ومبحبش أغير المخرجين اللي اشتغلت معاهم بجانب شركة الإنتاج أيضًا نفس الكلام.



وتابعت رباب ممتاز عن السبب الرئيسي في نجاحها : أستاذ محمد عبدالعزيز هو السبب بعد ربنا فـي اني بشتغل ولما شافني فـي المسرح القومي، خدني معاه وقدمت معاه أعمال كثيرة لحد إسماعيل ياسين وبعتبر إن هو السبب بعد ربنا يعني بعد كده بدأت أشتغل مع كل المخرجين.

وعن الأدوار التي تفضلها رباب ممتاز: معنديش مقياس معين بس أنا بحب الأدوار تكون شخصية بنت البلد الشعبية.

وتابعت:في ناس كتير بتنصحني بالخروج من هذه الشخصية، بس أنا بحبها وجيت أخرج منها وللأسف مكنش عاجبني يعني أه قدمت بطولة أولاد عابد أنا والفنانة إنتصار وأستاذ راضي الخولي وكنت عامله شخصية جوهرة بنت يتيمه يعني وكان العمل 30 حلقة، وكان دور مهم جدًا من وقت عرضه، على شاشة إم بي سي مصر ومحستش نفسي إني أنفع للشخصية وأقدم دور الضعيفة.



وأضافت:، إنتصار طول الوقت واحنا فـي الكواليس تبص ليا وتقولي مش لايق عليكي دور المسكينة،.



وأردفت: أنا انتقدت نفسي بعمل العمل وكل المخرجين قالولي ماتعمليش في نفسك كده تاني لإني كنت حاسه إني مسكينه.