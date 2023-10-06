نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد.. عمرو محمود ياسين يكشف موعد عرض حكاية ماتيجي نشوف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المؤلف عمرو محمود ياسين عن موعد عرض الحكاية الثانية من مسلسل 55 مشكلة حب والتي تحمل عنوان ماتيجي نشوف، وذلك بنشر البوستر الدعائي الخاص بالحكاية عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وكتب عليه قائلًا: ماتيجي نشوف الحكاية التانية على قناة ON الأحد 9 أكتوبر بإذن الله للكاتب عمرو محمود ياسين وورشة الكتابة سارة مصباح وولاء أمين والمخرج محمد الخبيري 55 مشكلة حب للدكتور مصطفى محمود انتاج المتحدة ارت ميكرز.

حكاية ماتيجي نشوف

مواعيد عرض حكاية ماتيجي نشوف

وسوف تعرض حكاية ماتيجي نشوف على قناة ON دراما، في تمام الساعة 10 مساء، وستكون إعادة الحلقة في تمام الساعة 5 عصرًا.

العمل مأخوذ عن كتاب 55 مشكلة حب، للدكتور مصطفى محمود ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإنتاج أحمد عبد العاطى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات تعرض على مدار أسبوعين.

حكاية ماتيجي نشوف مكونة من 10 حلقات، وبطولة هنا شيحة، طارق صبري، ملك قورة، نهى عابدين، نبيل عيسى، أحمد جمال سعيد، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وورشة الكتابة سارة مصباح وولاء أمين وإخراج محمد الخبيري.

الحكاية الثالثة روحي فيك

كما تعاقدت الفنانة عائشة بن أحمد والفنان نور محمود على بطولة الحكاية الثالثة من مسلسل 55 مشكلة حب وتحمل اسم "روحي فيك" وهي من تأليف محمد عثمان وإخراج عصام نصار، والتي بدأ أبطالها تصويرها اليوم.

تفاصيل حكاية الفريدو

وتعرض حاليًا حكاية الفريدو إحدى حكايات مسلسل 55 مشكلة حب على قناة ON في تمام الساعة الثامنة مساء، وستكون إعادة الحلقة في تمام الساعة 2 صباحًا والإعادة الثانية في تمام الساعة 12 ظهرًا.

والحكاية من بطولة إلهام شاهين، أحمد فهمي، ندى موسى، محسن صبري، أحمد فريد، أمير شاهين، إنجي كيوان، عفاف رشاد، إيمان السيد، فتوح أحمد، وتأليف عمرو محمود ياسين وورشة كتابة سارة مصباح وولاء أمين وإخراج عصام نصار.

وتدور أحداثها حول ثريا المصابة بالزهايمر ويقف بجانبها فريد ابن شقيقها ويحاول رعايتها والاهتمام بها.