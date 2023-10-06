نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو دياب يؤكد خبر "الفجر الفني" ويعلن طرح أغنية جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الهضبة عمرو دياب، خبر "الفجر الفني" الذي نُشر منذ أيام قليلة حيث يفيد باستعداد دياب، لطرح أغنية جديدة تحمل عنوان "المعنويات مرتفعة" وهي من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان عزيز الشافعي.

ونشر عمرو دياب، منذ قليل مقطع من الأغنية عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي Facebook وعلق قائلا: "المعنويات مرتفعة.. قريبا".



في سياق آخر أحيا النجم عمرو دياب، منذ أيام حفلًا غنائيًا في مسرح أيلا بمدينة العقبة بالأردن، وكان عمرو دياب قد وصل للأردن ظهر الجمعة قبل ساعات من الحفل.

وعلى مدار ساعتين قدم عمرو دياب مجموعة من أشهر أغنياته مثل ده لو اتساب، انت الحظ، برج الحوت، وياه، شكرا من هنا لبكرة، أيام وبنعيشها، وهي عاملة إيه، قمرين، العالم الله، نور العين، ويدق الباب.



على جانب اخر يستعد الفنان عمرو دياب لاحياء حفل في قطر يوم ٦ أكتوبر القادم ضمن فاعليات بطولة قطر الكبرى فورمولا 1 لسباق السيارات.