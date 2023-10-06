الحلقة 9 مسلسل "ألفريدو".. فريد يعثر على خاتم ثريا ومصطفى يشك بسلمى

القاهرة - محمد ابراهيم - بدأت الحلقة التاسعة بظهور فرح وهي تمسك خاتم وتستعيد بعض الذكريات وهي في منزل ثريا وهي تعثر على الخاتم بجانب الزرع، وتظهر ثريا وهي في الشرفة تستمع لوردة وتذهب إليها زينب تتحدث معها للتذكر أشياء ثم تتذكر خاتمها وتسأل زينب عنه وإنه خاتم والدتها، ثم يظهر مازن وهو يتحدث في الهاتف للتخلص من الأجهزة التي قام بتوريدها، ثم ينبه زنجر فريد لقدوم جاره ويقوم بتهديده ويريه فريد مقطع فيديو له ويهدده به فريد، ثم يدخل مصطفى لسلمى يأخذ هاتفها يحدث فرح ويغلق معها ويقوم مصطفى بفتح جهاز سلمى على هاتفه، وتسقي ثريا الزرع وتحاول تذكر أسمائه وتبكي ثريا لعدم تذكرها أسمائهم.

عثور فريد على خاتم ثريا

ويظهر فريد في مطعمه وهو يراقب من دخل منزل ثريا، ويذهب مصطفى لفرح يحكي لها عن تصرفات سلمى وتحاول فرح تهدأته ويذهب فريد لمنزل فرح ويخبرها بإنه يريد الاطمئنان عليها ويعثر فريد على خاتم ثريا ويتشاجر معها فريد بسبب أخذها للخاتم ويحاول مصطفى تهدأتهما ويتركهما فريد ويغادر.

ثم دخل والد سارة لغرفتها ليتحدث معها وأن قرارته لها صحيحة بما فيهم كونها أصبحت طبيبة وتخبره أن ذلك ليس أحلامها وكل هذا أحلام والدها، وتخبره سارة عن سبب طلاقها الحقيقي وهو اهانة زوجها له بوالديها ويسألها لماذا لم تخبره لترد عليه إنه لم يسمعها وعن إنه تفكيره خطأ، ويدخل فريد لغرفة ثريا ليجدها نائمة ويضع لها خاتمها في أصبعها، ويدخل فريد المطبخ لزينب ليخبرها بايجاد الخاتم ويعتذر لها وتخبره عن حبه لثريا، ثم يذهب أحمد اولاده ليخبره بالقبض على صديقه ويطالبه والده بالاختفاء.

سارة تلجأ لفريد لحل مشكلة والدها

وتحدثت سارة إلى فريد لتخبره بحاجتها له لوقوع والدها في مشكلة وأنها تحتاج مساعدته وطلبت مقابلته.

قابلت سارة فريد لتتحدث معه ثم قررت سارة تغادر ثم مسك بها فريد لتجلس لمصالحتها والاتفاق على زواجهما وعدم رغبتها في تعامله مع مريم ويوافق فريد على ذلك، ثم قابل فريد مريم في المطعم وتحدث معها عن عمل المطعم، ثم ذهب فريد لعمته ثريا داخل الشقة ويتحدث معها وتذكرها لبعض الأشخاص وكتابة أسمائهم وتروي له ذكرياتها معهم، ثم قابل فريد سارة للتحدث معها بخصوص المحامي ثم ذهب مع سارة لمنزلها وتحدث مع والدها وكشف له عن سرقة مازن له ونصبه عليه ويعطيه بعض الأوراق، ثم تتحدث سارة لفريد في الهاتف وتخبره عن صدمة والدها لما حدث من مازن، ثم تسأله عن مريم ليخبرها بإنها تحاول الاتصال وهو لا يجيب وتتشاجر معه سارة بسببه، ثم يرد فريد على مريم وتطلب منه مقابلتها في مطعم بعيدًا عن المطعم ويوافق فريد.

ثم قابل فريد مريم في مطعم لتخبره مريم عن حبها له ومشاعرها تجاهه وعن ظنها بإنه يبادلها نفس الشعور وأن وجود سارة يجعله مشتت ثم تتركه وتغادر، ويرسل لها فريد بإنه يحب سارة ولا يرغب في غيرها وإنها يتمناها أي شخص لكنه يحب سارة، ثم يذهب لثريا ويدخل إليها غرفته ليجدها تبكي بسبب مايحدث لها وإصابتها بالزهايمر وظلت تتحدث مع فريد وهي تبكي، ثم يذهب فريد لدكتور صديقه ليخبره عن مايحدث لثريا، ثم طلب منه شادي أن يمسك ورقة وقلم ليكتب بعض الأشياء، ثم تعصب فريد.

مصطفى يكتشف بخيانة سلمى

ثم تحدث مصطفى إلى سلمى في الهاتف ليسألها عن مكان تواجدها لتخبره إنها في الجيم، ليذهب إليها ليجدها تجلس في السيارة مع مدربها في الجيم وهو ممسك بها ويقبلها، وتنتهي الحلقة.