بعد تصدره التريند.. تعرف على أحداث المؤسس عثمان الجزء الخامس الحلقة 1

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم مسلسل “المؤسس عثمان” الجزء الخامس الحلقة 1 تريند محرك البحث جوجل وذلك بسبب بحث العديد من الجمهور ومحبي الدراما التركية وبشكل خاص مسلسل المؤسس عثمان ويبحثون عن مواعيد عرض والقنوات الناقلة لأحداث المسلسل.

مواعيد عرض المؤسس عثمان

وعرضت الحلقة الأولى من مسلسل المؤسس عثمان الموسم الخامس، أمس الأربعاء 4 أكتوبر 2023، على قناة ATV التركية، في تمام الساعة الـ 8 مساءًا بتوقيت تركيا، وتعرض حلقات المسلسل الجديدة كل يوم أربعاء من كل أسبوع علي قناة ATV التركية.

وتعاد الحلقة الأولى من مسلسل المؤسس عثمان الموسم الخامس مدبلجة اليوم الخميس 5 أكتوبر 2023، في تمام الساعة الـ 9 مساءًا بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، علي القنوات الفضائية العربية منها قناة دوت الخليج الجزائرية.

قنوات عرض المؤسس عثمان

تنقل قناة دوت الخليج الجزائرية المسلسل للجمهور العربي في الشرق الأوسط وقناة ATV التركية في نطاق تركيا وقبرص الشمالية، الولايات المتحدة الأمريكية، أذريبجان، أوروبا من خلال الترددات التالية:

تردد ATV على النايل سات

- تردد القناة: 10796.

- معدل الترميز: 27500.

- استقطاب أفقى.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد ATV على العرب سات

- تردد القناة 12692.

- معدل الترميز 27500.

- استقطاب عمودى.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد قناة دوت الخليج الجزائرية على النايل سات

- التردد: 12034.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة دوت الخليج الجزائرية على العرب سات

- التردد: 11034

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: عمودي.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

ملخص مسلسل المؤسس عثمان الموسم الخامس الحلقة 1

بدأت الحلقة الأولى من مسلسل المؤسس عثمان بعرض الأحداث والوقائع التي طرأت بعد معركة عثمان بن أرطغرل ومالهون خاتون، وشملت الأحداث سيطرة الإمبراطورية البيزنطية على قلعة كيكاوس.

ومن ضمن أحداث الموسم الخامس، سيسعى تورغوت ألب صديق عثمان المقرب إلى إعادة بناء الدولة العثمانية بعد تدهورها عقب وفاة عثمان بن أرطغرل في منتصف المسلسل، حيث سيحارب تورغوت ألب لمحاربة البيزنطيين واسترداد قلعة كيكاوس، ومن المتوقه أن تدور أحداث الحلقة الثانية حول قلعة بورصة والصراعات التي نشات بين الدولة العثمانية والإمبراطورية البيزنطية.



قصة مسلسل المؤسس عثمان

تدور أحداث المسلسل حول الغازي عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية، وعن قيام الدولة ونقلها من الفقر والضياع إلى القوة والصلابة من قبل عثمان وهو ثالث وأصغر أبناء أرطغرل، يخلف أباه بعد وفاته، ويسير على خطاه ليحقق انتصارات عظيمة، ويقوم بإنشاء الدولة العثمانية. ويعرض المسلسل أيضًا الصراعات بين قبيلة قايي والمغول والتتار والصليبين والروم والسلاجقة والقبائل والإمارات التركمانية المجاورة. والتحديات التي تواجه عثمان في سبيل تأسيس دولته وخاصة مع أبناء قبيلته، وخلافه مع عمه دوندار.