عزيز الشافعي: "محظوظ بأن عيد ميلادي يتوافق مع انتصار أكتوبر"

القاهرة - محمد ابراهيم - شارك الشاعر والملحن عزيز الشافعي، جمهوره بصورة له من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وأرفق بالصورة تعليقًا قال فيه: "بما أن بكرة عيد ميلادي، وبما اني مبحبش احتفل بيه فالحقيقة، وبفضل احتفل بنصر أكتوبر اللي من حظي في نفس يوم عيد ميلادي".



وأضاف: "فبشكركم جميعًا مقدمًا على التهاني اللي بدأت تهل على صفحات السوشيال ميديا الخاصة به، واللي مقدرش ارد عليها كلها، ويبادلكم جميعًا الحب والاحترام والتقدير ".

وفورًا من مشاركة المنشور انهالت تعليقات كثيرة من الجمهور، وكانت من أبرز التعليقات كل عام وانت بخير وصحة وسلامة يارب العالمين، فيما علقت الفنانة فيروز أركان كل سنة وانت طيب وبخير وسعادة يارب العالمين، وغيرها من التعليقات.

عمرو دياب يتصدر الترند بمعنويات مرتفعة



تصدر الهضبة عمرو دياب ترند بأحدث أعماله الغنائية الجديدة، والتي تحمل اسم " معنويات مرتفعة "،

تفاصيل أغنية "معنويات مرتفعة"

والاغنية من كلمات ايمن بهجت قمر، والحان عزيز الشافعي



آخر أعمال عزيز الشافعي

والجدير بالذكر آخر أعمال الملحن والشاعر عزيز الشافعي أغنية عايزاك على انفراد الفنانة وعد

والأغنية من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع جلال الحمداوي، وحازت الاغنية على إعجاب الجمهور، وتصدرت الاغنية تريند فور نزولها.