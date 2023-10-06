أحمد جمال سعيد يروج لحكاية "ما تيجي نشوف"

القاهرة - محمد ابراهيم - روج الفنان أحمد جمال سعيد لحكاية “ ما تيجي نشوف” من خلال صورة عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام ".

وكتب أحمد جمال سعيد:'" ما تيجى نشوف" " الحكايه التانيه" على ON الأحد ٨ أكتوبر بإذن الله @amr_yassin للكاتب عمرو محمود ياسين و ورشة الكتابة ساره مصباح - ولاء آمين ".

وتابع:' "@mohamedelkhabery7 والمخرج محمد ‎الخبيرى، منتج فني ا/ وليدالحسيني، @waleedelhosseny ٥٥ مشكلة حب للدكتور مصطفى محمود @umsegypt انتاج المتحده

@artmakersproduction ارت ميكرز،@ahmed.abdelaty.963871 نتمنى لكم مشاهده ممتعه".

خضع الفنان أحمد جمال سعيد لجراحة عاجلة لاستئصال المرارة، وذلك حسب ما أعلن صديقه الفنان شريف إدريس، الذي نشر خلال حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، صورة تجمعه به، معلقا عليها: “دعواتكم لصديقي وأخويا الجميل أحمد جمال سعيد، أحمد داخل العمليات حالًا يشيل المرارة.. إن شاء الله تخرج بالسلامة يا أحمد ربنا يخليك لمراتك وابنك وكل حبايبك سلامتك يا أبو يحيى”.

وفي نفس السياق، قد أعلن الفنان أحمد جمال سعيد عن تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وكتب أجمد جمال سعيد: "الحمدلله على كل شئ اسف اني مكنتش عارف ارد على حد طلع عندي 5 حصاوي على المرارة ربنا يبعد عنكم كل تعب يارب".

كامل العدد

ومن ناحية أخرى، كانت آخر أعمال الفنان أحمد جمال سعيد هي مشاركته في مسلسل كامل العدد، الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني 2023، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا، حيث تصدر منصة العرض شاهد، وتصدرت مشاهده تريند مواقع التواصل الاجتماعي، وضم العمل مجموعة كبيرة من أبرز الفنانين ومنهم، دينا الشربيني، شريف سلامة، جيهان الشماشرجي.

أحمد جمال سعيد، ممثل مصري. ولد في 21 يناير 1989، بدأ مسيرته في التمثيل سنة 1997. وهو حفيد الفنان فريد شوقي والفنانة هدى سلطان من ابنتهما مها، شارك في عدد من الأعمال الفنية ومنها: مسلسل لقاء على الهواء عام 2004، وفيلم مسجون ترانزيت عام 2008، ومسلسل مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة عام 2011، ومسلسل إلا أنا ج2 عام 2021.