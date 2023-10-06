50 عامًا علي النصر العظيم.. هبة عبد الغني تشارك في احتفالات أكتوبر من العريش

القاهرة - محمد ابراهيم - تشارك الفنانة هبة عبد الغني، اليوم في احتفالات نصر أكتوبر العظيم بمدينة العريش، وذلك احتفالات بمرور 50 سنة على نصر أكتوبر العظيم.





ونشرت هبة عبد الغني عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، صورة لها من لحظة وصولها العريش، وعلقت على الصورة، قائلة: "٥٠ عاما علي نصر عظيم، ٥٠ عام علي رد الاعتبار واسترداد الأرض، ولا عمرك هتفارقينا تاني يا سيناء يا غالية يا ارض التجلي يا عزيزة".

هبة عبد الغني تشارك في احتفالات نصر أكتوبر

وتابعت:"شكرا لكل عقل خطط ولكل نقطة دم سالت ولكل بطن استحملت الجوع علشان نحارب شكرا لحراس المكان والمكانه، ليا الشرف احتفل بيوم النصر من علي ارض الفيروز وبالتحديد من مدينة العريش في ضيافة مجلس القبائل والعائلات المصرية".