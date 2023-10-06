فن ومشاهير

50 عامًا علي النصر العظيم.. هبة عبد الغني تشارك في احتفالات أكتوبر من العريش

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

القاهرة - محمد ابراهيم - تشارك الفنانة هبة عبد الغني، اليوم في احتفالات نصر أكتوبر العظيم بمدينة العريش، وذلك احتفالات بمرور 50 سنة على نصر أكتوبر العظيم.


 

ونشرت هبة عبد الغني عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، صورة لها من لحظة وصولها العريش، وعلقت على الصورة، قائلة: "٥٠ عاما علي نصر عظيم، ٥٠ عام علي رد الاعتبار واسترداد الأرض، ولا عمرك هتفارقينا تاني يا سيناء يا غالية يا ارض التجلي يا عزيزة".

 

9715f60cd3.jpg
d0cc55a7b4.jpg

 

هبة عبد الغني تشارك في احتفالات نصر أكتوبر 

 

وتابعت:"شكرا لكل عقل خطط ولكل نقطة دم سالت ولكل بطن استحملت الجوع علشان نحارب شكرا لحراس المكان والمكانه، ليا الشرف احتفل بيوم النصر من علي ارض الفيروز وبالتحديد من مدينة العريش في ضيافة مجلس القبائل والعائلات المصرية".

 

مريم الجابري

مريم الجابري

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا