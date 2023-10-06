غادة عبد الرازق: "اتنكست وكنت هرتكب جريمة قتل في حق نفسي"

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أحمد جودة - القاهرة - حلت الفنانة غادة عبد الرازق ضيفة على برنامج "معكم" الذي تقدمة الإعلامية منى الشاذلي عبر شاشة "سي بي سي".

وكشفت غادة عبد الرازق، تفاصيل تجربة سابقة لها مع طبيب نفسي، موضحة أنها كانت ستقدم على قتل نفسها في وقت من الأوقات، مؤكدة أنها لم تستطع تغيير طبيبها النفسي الخاص الذي يعمل على علاجها منذ 30 عامًا.

وتابعت حديثها: "أنا مريت بالتجربة دي مرتين، رحت لدكتور كبير جدًا اسمه عظيم وقولتله وأنا ماشية أنت محتاج حد يعالجك، هو كبير في السن دخلت لاقيته بيلف بالكرسي قولت يمكن حاجة وقعت منه ومستنية إنه يقولي اقعدي، وبحكي له وأنا بكلمه بيلعب في كل حاجة حواليه، ومكنش في أي اتزان، في الآخر قولتله أنا هعمل إيه؟ قالي إنتي هتاخدي الأدوية دي شهر وتجيلي، وأنا خارجة لاقيته بيلف بالكرسي تاني وكنت مغلولة منه.

غادة عبد الرازق: اتنكست وكنت هعمل جريمة قتل في نفسي

واستكملت: "يومها خدت الأدوية واتنكست، والساعة 2 بالليل كنت هعمل جريمة قتل في نفسي، كنت بترعش وجابولي الدكتور بتاعي، وقالهم متستخفوش بالموضوع ده لأن الأدوية دي بتأثر على المخ".

غادة عبد الرازق: أنا لازم أتكلم مع حد يا إما هتجنن لازم حد يسمعني

وأضافت غادة عبد الرازق: أنا لازم أتكلم مع حد يا إما هتجنن لازم حد يسمعني، الدكتور ده بيوصل لحاجات مخزونات ممكن نتكسف نحكيها لأقرب الناس لينا، والدكتور بتاعي اللي من 30 سنة هو اللي معايا دلوقتي، وباخد أدوية نفسية من 30 سنة وبقول الحمد لله.

مسلسل حدث بالفعل

شاركت الفنانة غادة عبد الرازق مؤخرا في مسلسل " حدث بالفعل " خلال حكاية " تحت الحزام " التي حققت نجاح كبير خلال الفترة الماضية، حيث ظهرت غادة عبد الرازق في دور طبيبة نفسية لديها ولد واحد وتحاول أن تسيطر عليه لكنها تفشل بعد دخوله في علاقات عاطفية حيث قامت بخطف خطيبته التي كان يحبها بشدة ويستمع لها وقررت غادة خطف خطيبته في ليلة الزفاف وذلك بسبب قرار ابنها الاستقرار خارج مصر وفي نهاية الاحداث قامت بقتلها وقتلت صديقتها والغريب في الأمر أن الشرطة لم تكشف حقيقة الجاني وعاشت غادة أمورها طبيعي دون علم ابنها بالحقيقة وتزوج من امرأة أخرى على ذوق واختيار والدته.

يذكر أن حكاية "تحت الحزام" شارك في بطولته كلًا من غادة عبد الرازق، خالد أنور، سلمى أبو ضيف، بسنت حاتم، كريم عبد الخالق، وهو من تأليف فادي النجار، وإخراج هشام الرشيدي