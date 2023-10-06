محمد رضوان يعلن فوز "اختيار مريم" في مهرجان الإسكندرية السينمائي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفنان محمد رضوان، عن فوز فيلم “اختيار مريم” في مهرجان الإسكندرية السينمائي من خلال حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك ".

وكتب محمد رضوان: "اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك

فيلمنا (إختيار مريم) فاز بثلاثة جوائز في مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي جائزة افضل ممثل في مهرجان إسكندرية السينمائي الدولي عن فيلم (إختيار مريم) ذهبت إلي العبد لله (محمد رضوان) وجائزة أفضل ممثلة الموهوبة Rasha Samy، جائزة أفضل مخرج Mahmoud Yehia.

وأضاف: “الحمد لله.. الفيلم ده تجربة سينمائية مختلفة وجديدة وبقدم فيه شخصية مختلفة تمامًا عن كل اللي قدمته انشاء الله قريبًا بدور العرض ونتفرج عليه مع بعض”.

يشارك الفنان محمد رضوان، حاليًا في فيلم "عادل مش عادل"، الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد الفيشاوي، ويجسد خلال الأحداث دور صاحب مكتب محاماة شرير.

الفيلم يشارك في بطولته أحمد الفيشاوي، دينا، وعدد آخر من الفنانين جارى الإعلان عن أسمائهم، وهو قصة وسيناريو وحوار أدهم سعيد وحسام كمال، وإخراج أحمد يسري.

كما يشارك محمد رضوان، حاليًا في مسلسل “العودة” الذي يقوم ببطولته الفنان شريف سلامة، ويُجسد خلال الأحداث شخصية صاحب مطعم سياحي.

مسلسل "العودة" بطولة شريف سلامة، تارا عماد، وليد فواز، صفاء الطوخى، حمزة العيلى، عصام السقا، محمد عبد العظيم، شاهيستا سعد وعدد آخر من الفنانين، من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

وينتظر محمد رضوان حاليًا عرض مسلسل “على باب العمارة”، المقرر عرضه في شهر أكتوبر الجاري، والعمل بطولة حاتم صلاح، آية سماحة، محمد محمود، محمد رضوان، عزة لبيب، ريهام الشنواني، ومحمد عبد العظيم، وعدد من الوجوه الشابة، وهو من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج خيري سالم، ويجسد حاتم صلاح خلال الأحداث دور شاب صعيدى يأتى من قريته ليصبح حارس عقار وتبدأ حكايته مع سكانها.