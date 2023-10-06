غادة عبد الرازق تكشف سر الوشم المرسوم علي ذراعها

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة غادة عبد الرازق، عن سر تاتو العزيمة المرسوم على ذراعها، وذلك خلال استضافتها في برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، عبر شاشة ON.

وقالت غادة عبد الرازق: "فيه حاجات لو حصلت لي لا يمكن أن أحكيها لأقرب الناس ليا، وأنا عندي حاجات من زمان وهي تراكمات وبدور دايما أبحث عن دكتور نفسي علشان أخفف الحمل والدكتور اللي معايا من 30 سنة هو اللي مكمل معايا".

وبكت غادة عبد الرازق أثناء حديثها عنه قائلة: "كتبت تاتوه العزيمة على دراعي من 25 سنة قبل مسلسل الحاج متولي، ودي بسبب الظروف الصعبة اللي مريت بيها".

مسلسل "حدث بالفعل"

شاركت الفنانة غادة عبد الرازق مؤخرا في مسلسل " حدث بالفعل " خلال حكاية " تحت الحزام " التي حققت نجاح كبير خلال الفترة الماضية، حيث ظهرت غادة عبد الرازق في دور طبيبة نفسية لديها ولد واحد وتحاول أن تسيطر عليه لكنها تفشل بعد دخوله في علاقات عاطفية حيث قامت بخطف خطيبته التي كان يحبها بشدة ويستمع لها وقررت غادة خطف خطيبته في ليلة الزفاف وذلك بسبب قرار ابنها الاستقرار خارج مصر وفي نهاية الاحداث قامت بقتلها وقتلت صديقتها والغريب في الأمر أن الشرطة لم تكشف حقيقة الجاني وعاشت غادة أمورها طبيعي دون علم ابنها بالحقيقة وتزوج من امرأة أخرى على ذوق واختيار والدته.

يذكر أن حكاية "تحت الحزام" شارك في بطولته كلًا من غادة عبد الرازق، خالد أنور، سلمى أبو ضيف، بسنت حاتم، كريم عبد الخالق، وهو من تأليف فادي النجار، وإخراج هشام الرشيدي