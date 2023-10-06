"اختيار مريم" يحصد أكثر من جائزة في مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن الفنان محمد رضوان، عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" حصد فيلمه السينمائي الأول الذي يحمل اسم "اختيار مريم" عدة جوائز من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي.

بوستر فيلم إختيار مريم

ونشر بوستر الفيلم وعلق عليه قائلًا: "اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، فيلمنا (إختيار مريم) فاز بثلاثة جوائز في مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي، جائزة أفضل ممثل في مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي عن فيلم (إختيار مريم) ذهبت إلى العبد لله محمد رضوان، وجائزة أفضل ممثلة الموهوبة رشا سامي، جائزة أفضل مخرج محمود يحيي الحمد لله، الفيلم ده تجربة سينمائية مختلفة وجديدة وبقدم فيه شخصية مختلفة تمامًا عن كل اللي قدمته إن شاء الله قريبًا بجميع دور العرض ونتفرج عليه مع بعض".

منشور الفنان محمد رضوان

ما هي آخر أعمال الفنان محمد رضوان ؟

وفي سياق منفصل يذكر أنه يعرض حاليًا للفنان محمد رضوان مسلسل "على باب العمارة" وهو مسلسل كوميدي ويعرض حاليًا عبر منصة watch it الرقمية، والمسلسل من بطولة حاتم صلاح، آية سماحة، محمد محمود، محمد رضوان، عزة لبيب، ريهام الشنواني،وغيرهم من الفنانين وهو من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج خيري سالم، ويجسد حاتم صلاح خلال الأحداث دور شاب صعيدى يأتى من قريته ليصبح حارس عقار وتبدأ حكايته مع سكانها.

بوستر مسلسل على باب العمارة

ما هي أعمال الفنان محمد رضوان القادمة؟

وفى نفس السياق، بستأنف الفنان محمد رضوان تصوير أحدث أعماله الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم "العودة"، والمسلسل من بطولة شريف سلامة، صفاء الطوخى، حمزة العيلى، عصام السقا، وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.