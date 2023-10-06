"الغناء بالفصحى".. أصالة وصابر الرباعي وبرهان يجتمعون على مسرح أبو بكر سالم

القاهرة - محمد ابراهيم - استكمالًا للحفلات الناجحة التي حققتها المملكة السعودية في الآونة الأخيرة، يستعد مسرح أبو بكر سالم في رياض بوليفارد سيتي بالسعودية لاستقبال حفل "الغناء بالفصحى"، على هامش فعاليات موسم الرياض، والذي تقيمه وزارة الثقافة السعودية.



فيستعد نجوم الطرب العربي "أصالة، صابر الرباعي، برهان"، لإحياء حفلًا غنائيًا ضخمًا، مساء يوم الخميس 19 أكتوبر، بمسرح أبو بكر سالم في رياض بوليفارد سيتي بالمملكة العربية السعودية.



ونشر إدارة "بنش مارك" عبر حسابها على "إنستجرام"، بوستر الدعائي للحفل، معلقة: " ثالث ليالي الطرب والغناء بالفصحى مع الفنانة أصالة والفنان صابر الرباعي والفنان برهان.. الخميس 19 أكتوبر..مسرح أبو بكر سالم - الرياض".



ويقدم المهرجان 4 ليالِ غنائية باللغة العربية الفصحى، بنسخته الثالثة التي تقام في الفترة من 12 إلى 20 أكتوبر بمشاركة 12 فنانًا وفنانة من نجوم الأغنية العربية، تتضمن كل منها وصلات غنائية لعدد من النجوم، إذ يشارك نجوم الفن من العالم العربي بمجموعة أغانِ طربية ووطنية وقصائد فصحى مُغنَّاة، إلى جانب مشاركة فنانين صاعدين.



يذكر أن مهرجان الغناء بالفحصى يقام على 4 ليالِ، حيث يقام حفل الليلة الأولى يوم الخميس 12 أكتوبر، ويضم كل من فنان العرب محمد عبده، مع لطفي بوشناق وولاء الجندي، والليلة الثانية تقام على مسرح أبو بكر سالم يوم الجمعة 13 أكتوبر ويحييها القيصر كاظم الساهر، بمشاركة الفنانة السعودية أروى والفنانة جاهدة وهبة، أما الليلة الثالثة تحيي النجمة أصالة حفل يوم الخميس 19 أكتوبر مع صابر الرباعي والفنان برهان، ويختتم المهرجان موسمه الثالث يوم الجمعة 20 أكتوبر مع وائل كفوري، محمد ثروت ومي فاروق.