انت الان تتابع خبر حزن كبير .. عادل إمام مصاب بالزهايمر،، ولم يعد يتذكر حتى أبنائه،، تسريب مقطع فيديو صادم له أبكى الجمهور العريض بشده!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - في الآونة الأخيرة، تم الحديث كثيرًا عن صحة الممثل المصري الكبير عادل إمام وعن الشائعات التي تفيد بإصابته بمرض الزهايمر.

وفي تصريحات جديدة، قامت الفنانة المصرية شيرين بنفي هذه الشائعات وأكدت أن عادل إمام بصحة جيدة ولا يعاني من أي مشاكل صحية. وأضافت شيرين أنها تتواصل مع عادل إمام بشكل منتظم عبر الهاتف وأنها دائمًا ما تطمئن عليه.وأشارت شيرين إلى أن الفنان صلاح السعدني هو من يعاني من مرض الزهايمر، وأنها تفضل عدم التحدث كثيرًا عن هذا الموضوع الحساس. وختمت شيرين تصريحاتها بالدعاء لصلاح السعدني بالشفاء والعافية.

ومن جانبها، وجهت شيرين رسالة للجمهور بضرورة التوقف عن نشر الشائعات والأخبار الكاذبة، وطالبتهم بأن يحترموا أنفسهم وأن يكونوا أكثر تفهمًا واحترامًا للفنانين.

وأشارت شيرين إلى مسيرتها الفنية الحافلة ومشاركتها مع عدد من العمالقة في عالم الفن مثل فؤاد المهندس وسناء جميل وعادل إمام وسمير غانم ومحمد صبحي.

حضر حفل زفاف ابن شقيق الفنان المصري القدير عادل إمام مجموعة من الفنانين والشخصيات العامة، مثل يسرا ومحمد هنيدي ونجوى فؤاد وعبد الرحمن أبو زهرة ومحمود مرسي ونعيمة وصفي وليلى فوزي. ومع ذلك، فإن غياب عادل إمام وأولاده المشهورين أثار الكثير من التساؤلات حول سبب الغياب وهل يعاني الفنان من مشاكل صحية أو خلافات عائلية.

في التفاصيل، فوجئ رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعدم حضور عادل إمام وأفراد أسرته، حيث يبدو أن الزعيم قرر البقاء في المنزل كما اعتاد في الفترة الأخيرة، خاصة مع انتشار فيروس كورونا. وعلى الرغم من ذلك، فإن عدم ظهور ابنيه رامي ومحمد إمام في فيديوهات الحفل المنتشرة أثار بعض الجدل، حيث رجح البعض أنهما قد يكونا مشغولين ولذلك لم يتمكنا من الحضور. ومع ذلك، فإن ظهورهما في الفيديوهات ليس بالضرورة يعني أنهما لم يكونا حاضرين في الحفل.

حتى الآن، لم يتم الكشف عن السبب الحقيقي وراء عدم حضور عادل إمام وأسرته الحفل، ولكن الفنان المصري تامر حسني تمكن من إشعال أجواء الحفل بأدائه الرائع. وبالتالي، يبقى هذا الغياب محل تكهنات وتساؤلات من قبل الجمهور ومحبي الفنان الكبير عادل إمام.