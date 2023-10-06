نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توزيع جوائز مسابقة ممدوح الليثي بختام مهرجان الإسكندرية السينمائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختتمت فعاليات الدورة الـ٣٩ من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية كما تم توزيع جوائز الدورة العاشرة لمسابقة ممدوح الليثي لكتاب السيناريو، بحضور أعضاء لجنة التحكيم للمسابقة وهم الدكتور خالد عبدالجليل، رئيس لجنة تحكيم، والسيناريست محمد الباسوسي والمخرج الدكتور خالد بهجت.

وقام الفنان محمد الليثي نجل الإعلامي الكبير د. عمرو الليثي وحفيد السيناريست الكبير ممدوح الليثي بتسليم جوائز مسابقة ممدوح الليثي بمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي.

وأعرب الفنان محمد الليثي عن سعادته وفخره بتسليم جوائز المسابقة، والتي تحمل اسم جده ودوره الكبير في تأسيس مهرجان الإسكندرية السينمائي، وأيضا مساهماته البارزة في تقديم العديد من الوجه الشابة، ولذلك قررنا نحن عائلة الليثي رفع قيمة جوائز المسابقة لهذا العام لتصل إلى خمسين الف جنيه لدعم المواهب الشابة فيمجال كتابة السيناريو ودعمهم وتشجيعهم.

وأضاف بأن المسابقة تهدف إلى تشجيع كتاب السيناريو الجدد من الشباب في مصر، وتوثيق العلاقة بين المبدعين الشباب والوسط السينمائى في مصر، ليكون نواة وذخيرة إلى جيل مثقف ومبدع يُشكل اضافة إلى كُتاب السيناريو بمصر والعالم العربي، مشيدًا بما قدمته المسابقة خلال الأعوام السابقة من نخبة من المبدعين في مجال كتاب السيناريو.

ووجه الليثي في الختام الشكر إلى إدارة المهرجان، ولجنة تحكيم المسابقة مشيدا بنجاح الدورة الحالية لمهرجان الإسكندرية السينمائي.

ومن المعروف أن ممدوح الليثي كان من مؤسسى مهرجان الإسكندرية السينمائي وحاصل على جائزة الدولة التقديرية في السيناريو، وعقب وفاته خصصت أسرته جائزة سنوية لدعم واكتشاف المواهب في مجال كتابه السيناريو، وتُمنح أفضل ثلاثة سيناريوهات جوائز مالية.