الشاعر محمد مصطفى ملك: "جيت متأخر" دراما حزينة.. ورامي جمال ملحن ذو وعي موسيقي (خاص)

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد النجم رامي جمال، لطرح أغنية جديدة له بعنوان "جيت متأخر"، وهي من كلمات محمد مصطفى ملك، ألحان محمود أنور، توزيع محمد ياسر، وميكس ماستر محمد مجدي، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الشاعر محمد مصطفى ملك يكشف تفاصيل أغنية “جيت متأخر” لرامي جمال



وقال الشاعر محمد مصطفى ملك في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني"، أن أغنية "جيت متأخر" تنتمي للون الدرامي الحزين، وأن رسالتها ستكون مفاجأة للجمهور، لافتًا إلى أنه تعاون مع النجم رامي جمال عن طريق الملحن محمود أنور، حيث تجمعهمها علاقة صداقة قوية ورامي يثق في اختياراته.

وأكد محمد مصطفى ملك على أن كواليس العمل مع النجم رامي جمال كانت ممتعة للغاية، مُضيفًا:" والتعاون معاه كان سهل وبسيط وده راجع إن رامي في الأصل ملحن كبير، وعنده وعي موسيقي كبير وده بيسهل حاجات كتير".

من هم صناع أغنية “لحقت نفسي”؟



وفي سياق آخر،أعرب الشاعر محمد مصطفى ملك عن سعادته الكبيرة بتعاونه مع المطربة أصالة في أغنية "لحقت نفسي"، المقرر طرحها عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب" خلال الأيام المقبلة، وهي من ألحان محمود أنور، توزيع كريم أسامة.

ما هي آخر أغاني رامي جمال؟



وكان رامي جمال، قد طرح مؤخرًا أغنية "هيبدأ يتكلم"، التي تصدر من خلالها تريند" يوتيوب"، وهي من إنتاج شركة رامي جمال «ار جي»، وهي من كلمات محمد البنداري، ألحان محمد شحاتة، وتوزيع أحمد عبد السلام.