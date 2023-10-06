حفل عالمي لـ محمد رمضان.. نجوم الفن في الطريق إلى أسوان احتفالا بنصر أكتوبر

القاهرة - محمد ابراهيم - اجتمع نجوم الفن على متن طائرة واحدة وذلك، لحضور حفل عالمي للفنان محمد رمضان احتفالًا بذكرى نصر أكتوبر.



وظهر الفنان محمد علي رزق بصورة سيلفي من داخل الطائرة، تجمع كلا من النجوم وهم: الفنان إيهاب فهمي، والفنان حمزة العيلي والفنان أحمد التهامي والفنان محمد فهيم.

محمد علي رزق وحمزة العيلي ومحمد فيهم وأحمد التهامي

محمد علي رزق وإيهاب فهمي



ويستعد الفنان محمد رمضان إحياء حفل عالمي في تمام التاسعة من مساء اليوم الجمعة، حفلا غنائيا في ستاد أسوان، وذلك ضمن احتفالات مرور 50 عاما على ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.



ومن المقرر أن يقدم محمد رمضان باقة من أغانيه التي يحبها الجمهور، ويرددها معه دوما في حفلاته.

محمد رمضان يروج لحفلته



وكان محمد رمضان قد نشر في وقت سابق عبر حسابه الشخصي على موقع الصور الشهير "انستجرام" مقطع فيديو جديد.

وقال محمد رمضان في الفيديو: "صحيت من النوم بصيت في الموبايل لقيت باقي يومين على الحفلة، فحاولت أغير وأتحرك على أسوان، عشان أعمل بروفه قبلها بيوم".



وأضاف: "أسوان أنا جايلك زي الرهوان.. أسوان أسوان استني محمد رمضان.. ثقه في الله نجاح، وثقة في الله أقوى حفلة بمصر".

ذكرى نصر أكتوبر المجيد

يحل اليوم الذكرى الـ 50 لنصر حرب أكتوبر 1973 وهي الحرب الرابعة بين الدول العربية وإسرائيل، بعد حرب 1948 وحرب السويس "العدوان الثلاثي" وحرب يونيو 1967

ويحتفل الشعب المصري والعربي خلال أيام، بالذكرى الـ50 لانتصارات أكتوبر المجيدة التي شهدتها أرض الفيروز، وربما لا يخلو بيت مصري من أحد الذين شاركوا في تطهير أرض سيناء الحبيبة من الاحتلال الإسرائيلي، أو قبلها فيما عرف بحرب "الاستنزاف".

آخر أعمال محمد رمضان فيلم "ع الزيرو "

في سياق آخر، كانت آخر أعمال محمد رمضان التي عرضت في السينما فيلم “ع الزيرو”، حيث يناقش قضية مهمة إذ يتطرق إلى قضية مافيا الأعضاء البشرية في إطار اجتماعي إنساني تشويقي.

الفيلم بطولة محمد رمضان، نيللي كريم، جومانا مراد، خالد الصاوى، شريف دسوقي، الطفل منذر مهران، إيمي إسلام، راشد محمد وعدد آخر من الفنانين وتأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.

