قصور الثقافة تحتفل بذكرى نصر أكتوبر المجيد بالقاهرة

القاهرة - محمد ابراهيم - قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني عدد من الفعاليات الفنية والثقافية بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبى لنصر أكتوبر المجيد بالقاهرة.

حيث أقام قصر ثقافة روض الفرج احتفالية بعنوان "نصر أكتوبر" تضمنت العديد من الفقرات بدأت بعرض غنائى لفريق كورال روض الفرج للاحتياجات الخاصة بقيادة المايسترو عادل مدبولى والتى قدمت باقة من الأغانى الوطنية، وطنى الأكبر، خلى السلاح صاحى، حى على الفلاح، حالة السقايين، إبن الشهيد، قالوا إيه، هتروق وتحلى، حبيت بلدى، حبايب مصر، كما قدمت فرقة القاهرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو الدكتور عادل مصطفى عرضًا متميزا تضمن غناء جماعى عظيمه يا مصر لأحمد العزبى، يا أغلى اسم فى الوجود. هدير منير، كلمه حلوة ضحى، حبايب مصر يارا،اهو ده اللى صار أحمد رشاد، أقوى من الزمن رشا فتحى، سمينا وعدينا جليلة إن كان على القلب أشرف البلاح، يالله من البحيره نورا،سلمولى على مصر هدير مجدى، بحبك يا مصر ناهد، على باد المحبوب زينب، بوابه الحلوانى حسام.

كما تضمنت الفقرات ندوة للأستاذ أشرف كمال أستاذ الجغرافيا والتاريخ بإدارة روض الفرج التعليمية تحدث عن حرب أكتوبر، أسبابها، احداثها، نتائجها، هذا بجانب فقرة متميزة إلقاء قصائد شعرية متنوعة للشاعر سامح هريدى بعنوان أم الزمان، الصول سميح، وقصيدة إسم الشهيد للشاعرة ندى ياسر

بجانب حديث عن ٦ اكتوبر المجيد للشاعرة ليلى راشد، ومعرض لمنتجات نادى الموهوبين وورشة رسم وتلوين عن أكتوبر، وفقرة للتنورة.

وفى الختام تم تكريم بعض أسر الشهداء أسرة الشهيد /الرائد أحمد محمد عواد، العقيد /محمد عبد العزيز عبد السلام ا. اشرف كمال، ا محمد شحات مدير قصر ثقافة روض الفرج، د.نادية لطفى.

وضمن الفعاليات المقدمة بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافى برئاسة ا. لميس الشرنوبى بفرع ثقافة القاهرة بقيادة ا. إلهام واصف احتفالية بقصر ثقافة السلام بحضور ا. احمد الشافعى مدير القصر بدأت بعرض فنى لفرقة كورال أنغام السلام والتى قدمت العديد من الأغانى الوطنية منها ياحبيبتي يامصر، حلو بلادي السمراء، طوبه فوق طوبه، ياأغلي إسم في الوجود، لون يازمان، وغناء جماعي، فاكرين يوم 6 أكتوبر.

تلا ذلك عرض فنى لفرقة السلام للموسيقي العربيه والتى قدمت اغنيه بسم الله جماعي، حبيت بلدي عاطف أبو مسلم، مطلوب من كل وطني مني صابر،

عاش اللي قال عصام مصطفي، مينا وعدينا هاله الدبيكي، ممدوح ابو بكر،مكتوب لي أغني لك، زينب أحمد، اغنية كل بلاد الدنيا جميله/رمضان كامل

وعلي هامش الاحتفالية قام قسم الفنون التشكيلية بالقصر بعمل ورشه رسم حر وتلوين للأطفال تنفيذ وليد سعد، بجانب ورشة علم مصر بالفوم تنفيذ مرفت رجب وسحر عدنان.