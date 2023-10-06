فن ومشاهير

عامل عظمة تكتسح الترند على مستوى التيك توك وتتخطى النصف مليون مشاهدة على اليوتيوب

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

القاهرة - محمد ابراهيم - حصدت أغنية عامل عظمة للفنان المصري أحمد فريد نجاحا كبيرا، حيث حققت نسبة مشاهدات عالية على اليوتيوب وصلت إلى أكثر من نصف مليون مشاهدة خلال وقت وجيز. 
 

تفاصيل الأغنية

 

والأغنية هي من كلمات محمد شكري، وألحان محمد سرور، ومن توزيع هشام محمد، ومن انتاج وتوزيع الرقمي لشركة Vibe Music Arabia الشركة الرائجة حاليا في المجال الموسيقي  و التي تتعامل مع العديد من النجوم العرب نذكر منهم، نبيل خوري، علي لوكا، بيج سام.

 

و حصدت أغنية عامل عظمة جماهرية كبيرة كذلك  على مستوى التيك توك، بتحقيقها لميلون مشاهدة على هذا الموقع، وتصدرت الترند على مستوى التيك توك في مصر. 

 

وكما أصبحت أيضا عامل عظمة الأغنية المفضلة لدى رواد منصة التواصل الاجتماعي  التيك توك في مصر والعالم العربي. 

 

وفيما تصدرت الأغنية قائمة الاغاني على تطبيق انغامي في مصر، في حين تعتبر عامل عظمة من اكثر الأغاني استماعا على مستوى العالم العربي في التطبيق نفسه. 
 

213efb1492.jpg
f223ff967b.jpg
8759287fae.jpg
4af0508301.jpg

ولقيت اغنية عامل عظمة تفاعلا كبيرا لدى رواد  مواقع التواصل الاجتماعي، معربين عن اعجابهم بكلمات الاغنية وبألحانها. 
 

معلومات عن الفنان أحمد فريد

 

ويشار إلى أن النجم المصري أحمد فريد، كان قد أصدر مجموعة من الأغاني الناجحة منها اغنية بأمارة مين الشهيرة ب لو جاي في رجوع انساني التي حصدت نحو 112 مليون مشاهدة على اليوتيوب، ويقال عنك التي بلغت مليون مشاهدة.

 

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا