عامل عظمة تكتسح الترند على مستوى التيك توك وتتخطى النصف مليون مشاهدة على اليوتيوب

القاهرة - محمد ابراهيم - حصدت أغنية عامل عظمة للفنان المصري أحمد فريد نجاحا كبيرا، حيث حققت نسبة مشاهدات عالية على اليوتيوب وصلت إلى أكثر من نصف مليون مشاهدة خلال وقت وجيز.



تفاصيل الأغنية

والأغنية هي من كلمات محمد شكري، وألحان محمد سرور، ومن توزيع هشام محمد، ومن انتاج وتوزيع الرقمي لشركة Vibe Music Arabia الشركة الرائجة حاليا في المجال الموسيقي و التي تتعامل مع العديد من النجوم العرب نذكر منهم، نبيل خوري، علي لوكا، بيج سام.

و حصدت أغنية عامل عظمة جماهرية كبيرة كذلك على مستوى التيك توك، بتحقيقها لميلون مشاهدة على هذا الموقع، وتصدرت الترند على مستوى التيك توك في مصر.

وكما أصبحت أيضا عامل عظمة الأغنية المفضلة لدى رواد منصة التواصل الاجتماعي التيك توك في مصر والعالم العربي.

وفيما تصدرت الأغنية قائمة الاغاني على تطبيق انغامي في مصر، في حين تعتبر عامل عظمة من اكثر الأغاني استماعا على مستوى العالم العربي في التطبيق نفسه.



ولقيت اغنية عامل عظمة تفاعلا كبيرا لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، معربين عن اعجابهم بكلمات الاغنية وبألحانها.



معلومات عن الفنان أحمد فريد

ويشار إلى أن النجم المصري أحمد فريد، كان قد أصدر مجموعة من الأغاني الناجحة منها اغنية بأمارة مين الشهيرة ب لو جاي في رجوع انساني التي حصدت نحو 112 مليون مشاهدة على اليوتيوب، ويقال عنك التي بلغت مليون مشاهدة.