شيري عادل تحذف صورها مع طارق صبري على إنستجرام.. والأخير يكشف الحقيقة

القاهرة - محمد ابراهيم - قامت الفنانة شيري عادل بحذف جميع صورها التي تجمعها بزوجها الفنان طارق صبري من على حسابها الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وذلك ما أثار حالة من الجدل حول علاقة الثنائي وانتشار أخبار عن انفصالهما مع هذا التصرف من شيري عادل لكنهما لا يزالا يتابعان بعضهما على إنستجرام.

زواج شيري عادل وطارق صبري

يشار إلى أنه كانت شيري عادل تزوجت من الفنان طارق صبري قبل عام حيث تم عقد قرانهما في شهر أكتوبر من العام 2022.



وكشف طارق صبري عن حقيقة انفصاله عن شيري عادل، بعد تداول شائعات انفصالهما خلال الساعات الماضية، وذلك في تصريحات صحفية، وقال: لأ طبعًا الكلام ده مش حقيقي، وأكيد الصور اتشالت بسبب مشكلة في الأكونت عندها، والله يهدي اللي بيطلع شائعات.

علاقة شيري عادل وطارق صبري

وفي وقت سابق، تحدثت شيري عادل عن زواجها من الفنان طارق صبري، مؤكدةً أنه زوج داعم ومشجع، وقالت في تصريحات صحفية: ممكن اتنين متجوزين يكونوا في نفس المجال، بس مش بيشجعوا بعض، بس طارق بيشجعني جدًا وبيساعدني، وواقف في ضهري جدًا وعايزني أبقى أحسن، وهو دايما مهتم إنه يشوفني أحسن، وبيدفعني لقدام، ويفضل يقنعني بالشغل لأني مترددة جدا في قبول أي عمل وهو بيقولي قدمي للناس أعمال.

وأكدت شيري عادل أنها سعدت بمباركات الجمهور لها بعد زواجها من طارق صبري، قائلة: مباركات الجمهور ليا على السوشيال ميديا كانت أحلى حاجة حصلت لي، واعتبرت إن فرحتي جت من تعليقاتهم، إحنا معملناش احتفال أو فرح، فـ فرحتي كملت بتعليقاتهم، وعمري ماهنسى ده؛ لأن تأثيره عليا كان حلو جدًا.

أحدث أعمال شيري عادل



جدير بالذكر شيري عادل تعاقدت على تقديم دور البطولة النسائية أمام الفنان أحمد الفيشاوي في فيلم "عادل مش عادل" الذى انطلق تصويره الأسبوع قبل الماضي، حيث يواصل صناع العمل التعاقد مع الفنانين المشاركين في البطولة بالتزامن مع عمليات التصوير، والعمل يشارك في بطولته دينا، محمد رضوان، وقصة وسيناريو وحوار أدهم سعيد وحسام كمال، وإخراج أحمد يسري.

وتنتظر شيرى عادل عرض فيلم أصل الحكاية مع المخرج محمد أمين، والذي انتهت من تصويره مؤخرًا، وتجسد خلاله شخصية فتاة تدعى ملك وتمتلك أفكارا معينة تجعلها تواجه العديد من الصعوبات، وهى تنتمى لعائلة كل فرد فيها له حكاية مختلفة ومستقلة فوالدها بيومى فؤاد وأعمامها خالد الصاوى وعلاء مرسى وعمتها هالة فاخر.

فيلم أصل الحكاية تأليف وإخراج محمد أمين وبطولة شيرى عادل، خالد الصاوى، بيومي فؤاد، هالة فاخر، حمزة العيلى، علاء مرسى، يوسف عثمان، عابد عنانى، وائل الترك، علاء مرسي، محمد محمود وعدد آخر من الفنانين، وحددت الشركة المنتجة للفيلم إجازة منتصف العام الدراسى المقبل 2023 موعدًا مبدئيًا لطرحه في دور العرض السينمائية.

آخر أعمال شيري عادل

وكان آخر أعمال شيرى عادل مسلسل "حكايات جروب الدفعة" المكونة من 15 حلقة، وشارك في بطولته بطولة شيرى عادل، ميدو عادل، عمرو وهبة، ولاء الشريف، بسمة داود، أحمد ماجد، صفاء الطوخى، تامر شلتوت، سامح السيد، ايمان الشريف، وئام مجدى، أسامة الهادى، بسمة نبيل، فاطمة محمد على، محمد دسوقى، ماركو ادوارد، كريم صبحى، بسنت حاتم، وسيناريو وحوار عمرو أبوزيد، نسمة سمير، ومحمد علوش، معالجة درامية وإشراف على الكتابة باسم شرف ودعاء عبدالوهاب، وإخراج محمد عبد السلام