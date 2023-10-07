إيهاب توفيق يروج لأحدث أعماله الغنائية “أيوه يا غشاش”

القاهرة - محمد ابراهيم -

روج الفنان إيهاب توفيق لأحدث أعماله الغنائية والتي تحمل اسم أيوه يا غشاش، والتي من المقرر طرحها عبر قناته الخاصة بموقع الفيديوهات يوتيوب.



إيهاب توفيق يروج لأغنية أيوه يا غشاش

حيث شارك الفنان توفيق جمهوره ومحبيه عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة البوستر الترويجي لأغنيته الجديدة أيوه يا غشاش، وعلق قائلًا: "أيوه يا غشاش قريبًا".



أخر أعمال إيهاب توفيق

يذكر أن أخر أعمال الفنان إيهاب توفيق أغنية ولا حاجة والتي طرحها في شهر يوليو الماضي، وهي من كلمات محمد هلال، ألحان عصام كاريكا، توزيع باسم منير.



كلمات أغنية ولا حاجة لـ إيهاب توفيق

أنتي عارفة الشوق بيعمل فيا ايه

ولا حاجة ولا حاجة ولا حاجة

أنتي عارفه الحب حرّك فيا ايه

ولا حاجة ولا حاجة ولا حاجة

أنا مبسوط كده

أنا مرتاح كده

والنفسية تمام

ومفيش أجمل من كده

بعمل اللي في نفسي

عايش واحد مع نفسي

وبقولك من الأخر

سيبيني أخد نفسي

انتي عارفه الشوق بيعمل فيا ايه

ولا حاجة ولا حاجة ولا حاجة

أحب أعيش وأنا رايق

معرفش أكون حزين

ولا حد يقولي فينك

ولا حتى جاي منين