حاتم صلاح يعلن عن بدء التحضير للجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن الفنان حاتم صلاح أحد أبطال مسلسل الكبير أوي عن بدأ التحضير للجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي وسيتم عرضه في الموسم الرمضاني المقبل عام 2024، وذلك من خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء الإمارات الذي يذاع على قناة الظفرة: فيه الكبير الجزء الثامن، وهي معلومة ناس كتير لسه محدش عارفها بس مش عارف صح ولا غلط أني كشفت عن الموضوع ده.

قصة مسلسل الكبير أوي

مسلسل الكبير أوي، هو مسلسل اجتماعي كوميدي تدور قصته في إحدى القرى الصعيدية حول عمدة قرية المزاريطة، الذي تزوج من امرأة أمريكية وأنجب منها ثلاثة تواءم، أحدهما تربى في الصعيد، والآخر في أمريكا، والآخر في القاهرة، وتحدث مواقف كوميدية ومفارقات بين الإخوة الثلاثة عندما يلتقوا، ويتنافسون على العمودية خلفا لوالدهم، ويجسد مكي الأدوار الأربعة، الأب، والإخوة الثلاثة "الكبير، وجوني، وحزلقوم".

أبطال مسلسل الكبير أوي 7

شارك في بطولة المسلسل نخبة كبيرة من الفنانين وهم: أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، مصطفى غريب، حاتم صلاح، عبد الرحمن ظاظا، سما إبراهيم، ليلى عز العرب، حسن القناوى، علاء زينهم، حسين أبو حجاج وسليمان عيد وغيرهم، المسلسل تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين إخراج أحمد الجندي.

آخر أعمال حاتم صلاح

يذكر أن يعرض حاليًا، لـ حاتم صلاح مسلسل على باب العمارة عبر منصة watch it، ويجسد حاتم صلاح شخصية عوض البواب الذي يتعرض خلال عمله لبعض المواقف الكوميدية مع سكان العمارة.

ويعد على باب العمارة هو أول بطولة مطلقة للفنان الكوميدي حاتم صلاح، الذي تألق خلال شهر رمضان الماضي، في مسلسل الصفارة مع النجم أحمد أمين، ومسلسل على باب العمارة مكون من 10 حلقات، وينتمي لنوعية الأعمال الاجتماعية الكوميدية.



عرض مسلسل على باب العمارة

وبدأ عرض مسلسل على باب العمارة على منصة watch it، بداية من يوم الأربعاء 4 أكتوبر.

أبطال مسلسل على باب العمارة

ويشارك في بطولته محمد محمود، آية سماحة، محمد رضوان، وعزة لبيب، ريهام الشنواني، محمد عبد العظيم، ويظهر عدد من النجوم كضيوف شرف في مسلسل على باب العمارة، منهم النجم أحمد أمين، ورحمة أحمد، وهو من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج خيري سالم.