"بتشتغل مع مغني أفراح!".. محمد رمضان يسخر من مهندس صوت حفله

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أحمد جودة - القاهرة - أحيا الفنان محمد رمضان، حفلًا غنائيًا ضمن الاحتفالات بالذكرى الـ 50 على نصر أكتوبر، وسخر محمد رمضان من مهندس الصوت الخاص بحفله المقام حاليًا في ستاد أسوان.

وقال محمد رمضان لمهندس الصوت أمام الجمهور: أنت بتعاندني؟ أنت بتشتغل مع مغني بينزل في أفراح وأنا مبشتغلش كتير ومبشتغلش أفراح؟! أنا قولت خلي الكنترول عندي.

وبعدما انتهى محمد رمضان من تقديم إحدى أغنياته، حاول العدول عن تصرفه، وقال لمهندس الصوت: “مهندس الصوت العظيم.. هات بوسة”.

حفل محمد رمضان في أسوان

بدأ الفنان محمد رمضان حفله في ستاد أسوان، بأغنية نمبر وان، وذلك بمناسبة مرور 50 عامًا على نصر أكتوبر المجيد، وسط حشد كبير من الجمهور.

وظهر محمد رمضان بإطلالة باللون الأبيض حيث ارتدى نظارة شمسية وبلوفر وبنطلونا أبيض اللون، متفاعلًا مع الجمهور برقصات على نغمات أغانيه.

وقدم محمد رمضان العديد من الأغاني للجمهور خلال الحفل، ومنها: أغنية نمبر وان، أغنية Come Baby Come، أغنية مافيا، أغنية فيرساتشي، أغنية متعودة، أغنية على الله، أغنية بم بم بم بم، أغنية خمسة خمسة.

أغاني محمد رمضان

تعد أغنية ألو هي آخر أغاني محمد رمضان، التي طرحها قبل شهر عبر قناته الرسمية على يوتيوب، وكانت لصالح إحدى شركات الاتصال في مصر، واقتربت من تحقيق مليون مشاهدة حتى الآن.

كما حقق محمد رمضان مؤخرًا نجاحًا كبيرًا، بمشاركته في موسم دراما رمضان 2023 بمسلسل جعفر العمدة مع المخرج محمد سامي، وحصد العديد من المشاهدات وتصدر مؤشرات البحث في جوجل ومختلف منصات التواصل الاجتماعي في الوطن العربي بالتزامن مع عرض حلقة تلو الأخرى.



وعلى الصعيد السينمائي، طرح محمد رمضان مؤخرًا فيلم ع الزيرو لينافس في موسم أفلام صيف 2023، ما طرح في موسم عيد الفطر المبارك فيلم هارلي.

آخر أعمال محمد رمضان

يعد فيلم ع الزيرو هو آخر أعمال محمد رمضان السينمائية، والذي طرحه مؤخرًا في موسم أفلام صيف 2023، ونافس مع العديد من الأفلام منهم: فيلم مرعي البريمو، فيلم أولاد حريم كريم، فيلم مستر إكس، فيلم البعبع، وغيرها من الأفلام.