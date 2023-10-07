مؤلف حدث بالفعل فادي النجار: "قرض شخصي" نقطة التحول ما قبل الحكاية وما بعدها

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أحمد جودة - القاهرة - روج مؤلف مسلسل "حدث بالفعل" للحكاية القادمة من مسلسل "حدث بالفعل" الذي تحمل اسم "قرض شخصي" وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" حيث نشر بوستر حكاية "قرض شخصي".

وعلق عليه قائلًا: "في حقيقة واحدة البني أدم بيعيش رافض إنه يعترف بيها...ان اول ما يفتكر إنه ممكن يوصل لحاجة لازم هياخد علي قفاه "جمال الدين رحيم.

وأضاف: "اللي فاكر ان مسلسل حدث بالفعل ابتدا..

احب اقولك ان قصة قرض شخصي، من اكتر القصص اللي انا كنت بكتبها وانا عايشها...عايش احساس جمال الدين رحيم، اللي في ثانية واحدة خسر كل حاجة في حياته، والمصيبة إنه مش عارف يدور فين ولا يتهم مين؟!".

استكمل قائلًا: "جمال الدين رحيم هو صوت كل انسان الدنيا اخدت منه كل حاجة من غير مقدمات، كان في مشاهد بأجل كتابتها من كتر تأثيرها النفسي عليا.

حكاية قرض شخصي من مسلسل حدث بالفعل هي نقطة التحول ما قبل قرض شخصي وما بعده...والله المستعان".

منشور فادي النجار

ما هي تفاصيل حكاية "قرض شخصي" من مسلسل "حدث بالفعل"؟

حكاية "قرض شخصي" هي الحكاية الثالثة من حكايات مسلسل "حدث بالفعل" وهي من بطولة الفنان كريم فهمي والفنان محمود عبد المغني والفنانة ندي موسي ومن تأليف فادي النجار وإخراج هشام الرشيدي.

بوستر حكاية قرض شخصي

وتدور أحداث حكاية "قرض شخصي" في سياق من الإثارة والتشويق حول شخصية جمال الدين رحيم الذي يخطف منه زوجته وأحد أولاده ويخسر كل شئ ويعيش بعد ذلك يبحث عنهما.

ومن المقرر أن تعرض الحلقة الأولي والثانية من حكاية "قرض شخصي" يوم الأربعاء المقبل عبر منصة jawwy tv الرقمية.

ما هي تفاصيل مسلسل حدث بالفعل ؟

مسلسل "حدث بالفعل" هو مأخوذ عن قصص واقعية، والمسلسل يتضمن 101 قصة حقيقية تتعلق أحداثها بالامراض النفسية، وتم تجميع هذه القصص من 9 دول عربية ليكون اول مسلسل تليفزيوني يستعرض مثل هذه القصص في الوطن العربي.

مسلسل حدث بالفعل

وتدور أحداث مسلسل "حدث بالفعل" في إطار تشويقي حول الأمراض النفسية، وكيفية تأثيرها على حياة مصابيها، وعلى حياة المقربين منهم، كيف ممكن أن يكون أقرب الناس إليك مريضًا ومجرمًا دون علمك.