نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طارق العريان يكشف مفاجآت الجزء الثالث من فيلم "ولاد رزق" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حل المخرج طارق العريان ضيفًا على الإعلامي عمرو أديب في برنامجه "الحكاية" المُذاع عبر قناة mbc مصر.

وتحدث المخرج والمنتج طارق العريان، عن مفاجأت عديدة بشأن الجزء الثالث من فيلم ولاد رزق.

وتحدث المخرج طارق العريان عن تفاصيل الفيلم قائلًا: "سنقوم بتصوير جزء من فيلم ولاد رزق 3 في البوليفارد سيتي بالسعودية، وسينضم إلينا 3 نجوم عالميين سيشاركوا في الفيلم منهم نجم رياضي سيكون له دور كبير وممثل عالمي آخر بالإضافة إلى نجمة عالمية ستقدم دور صغير، مع عدد من ضيوف الشرف".

وتابع حديثه قائلًا: "هناك نجوم يشاركون بموسم الرياض سيظهروا كظهور خاص بالفيلم أيضًا، كما سيشارك إياد نصار في ولاد رزق 3، هذا غير سيد رجب وماجد الكدواني وآسر ياسين الذي سيظهر ضيف شرف ضمن الأحداث".

وأضاف قائلًا: "سنقوم بتصوير ولاد رزق 3 بكاميرات ومعدات عالمية محترفة، ليس متوفرة إلا في بعض أفلام هوليوود المهمة، منها كاميرا متوفر منها فقط 40 نسخة في العالم، وسنرى جودة عالية جدًا على طريقة أفلام عالمية استعملوا بها نفس الكاميرا منها Barbie وJoker وJohn wick".

وواصل قائلًا: "سنستعين كذلك بمصممين معارك عالميين لتقديم مشاهد الأكشن في الفيلم، والتي ستكون بتقنيات حديثة لم تقدم من قبل بأفلام العالم العربي، حيث نلجأ دائمًا إلى تقديم أفلام أكشن كوميدية بسبب عدم قدرتنا على تقديم أكشن على مستوى عالمي".

واختتم حديثه قائلًا: "أتمنى أن يحقق الفيلم إيرادات عالية وقت عرضه وأن نكرر هذه التجارب العالمية في الوطن العربي ونوجه الشكر لهيئة الترفيه السعودية على هذا الدعم، وسنقدم جزء رابع من ولاد رزق كذلك بعد الانتهاء من الثالث على غرار سلسلة أفلام هوليوود التي يُقدم منها أجزاء عديدة".

من هم نجوم "الجزء الثالث" من فيلم "ولاد رزق"؟

"ولاد رزق" بطولة كل من أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داود، ماجد الكدواني، وكريم قاسم، فيما يظهر آسر ياسين ضيف شرف، والعمل من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.

يذكر أن الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق" شارك فيه خالد الصاوى ونسرين أمين، وباسم سمرة مع ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وإياد نصار ويسرا وماجد المصرى وأصالة وآسر ياسين وريم مصطفى ومحمد لطفى وسيد رجب.

ما هي تفاصيل الجزء الأول والثاني من فيلم "ولاد رزق" ؟

يذكر أن الجزء الأول والثاني من فيلم "ولاد رزق " حقق نجاحًا كبيرًا في شباك التذاكر، خاصةً أنه يجمع العديد من النجوم، وهم أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد داود وأحمد الفيشاوي وكريم قاسم، لذا فمنذ طرح الجزء الثاني عام 2019 يتساءل الجمهور عن موعد الجزء الثالث من سلسلة الأكشن والمغامرات التي يخرجها طارق العريان ويكتبها صلاح الجهيني.