خاص.. زوجة المطرب إيساف تستعد لوضع مولودها الأول (صور)

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد زوجة المطرب إيساف، لوضع مولودها الأول وخصوصًا إنها في الأشهر الأخيرة من الحمل.

وينفرد "دوت الخليج الفني" بنشر صور لزوجة إيساف، وتبدو عليها علامات الحمل عليها، حيث تم الزواج بينهما يوم الخميس الموافق 26 من شهر يناير الماضي.

جدير بالذكر أن إيساف، ظهر في مهرجان القاهرة للدراما في دورته الثانية في مدينة العلمين وهو ضمن فعاليات مهرجان العالم علمين لتوزيع جوائز نجوم الدراما لعام ٢٠٢٣ أحدث ظهور.

وشهد «الريد كاربت» الخاص بمهرجان القاهرة للدراما حضور المخرجة إيناس الدغيدي وهالة فاخر ودينا عبدالعزيز وسهر الصايغ أسماء أبواليزيد وأحمد جمال السعيد وبوسي ومحمد سلامة وعدد كبير من النجوم.

وضمت قائمة لجنة تحكيم مهرجان القاهرة للدراما في عضويتها كلًا من: المخرج جمال عبد الحميد، والفنان كريم عبدالعزيز، والفنانة إلهام شاهين، والناقد الفني طارق الشناوي، والمؤلف عبد الرحيم كمال.

وفي نفس السياق كرم مهرجان القاهرة للدراما 2023 المخرجة كاملة أبو ذكري، والفنان ماجد الكدواني الذي تسلم جائزته من الفنان كريم عبد العزيز الصديق المقرب له بالوسط الفني، والفنانة منى زكي، والمخرج بيتر ميمي، والفنانة منة شلبي.

ومن المكرمين أيضًا الفنان محمد هنيدي، والفنانة لبنى عبد العزيز التي ظهرت في حالة توتر نوعًا ما، كما جرى تكريم أسماء عدد من الراحلين، ممن أسهموا في الدراما التليفزيونية على مدار الـ60 عامًا الماضية، من بينهم اسم محمود عبد العزيز، والشيخ صالح كامل.