حقيقة تعاون العوضي من ياسمين عبد العزيز في رمضان 2024

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان أحمد العوضي، حقيقة تعاونه مع زوجته النجمة من ياسمين عبد العزيز في رمضان 2024 مؤكدا لا يوجد تعاون جديد حاليا.

وأضاف في تصريحات إعلامية: "هذا لا يمنع كوننا بالتأكيد نرى ما يُعرض علينا ونعتمد في الأساس على الحكاية التي نقدمها، وإذا عُرض علينا عملا جيدا يجمعنا بالتأكيد سوف نقدمه، لكن في هذه الفترة أنا وياسمين كل منا مشغول بأعمال أخرى".



وعما إن كان سيغيب عن الدراما لموسم رمضان 2024 صرح بأنه لم يحسم الموضوع، ولكن بنسبة كبيرة سيكون كل تركيزه منصب على فيلم الإسكندراني الذي يعد له حاليًا، ولذلك عامل الوقت سيكون صعبا.



وأعرب عن أمله في نجاح فيلمه الجديد، وأن يختار أعماله مستقبلا بشكل أفضل وأن يحظى بثقة الجمهور.