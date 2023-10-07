أول فنانة شاملة في السينما المصرية.. مالا تعرفه عن نعيمة عاكف

القاهرة - محمد ابراهيم - يصادف اليوم يوم 7 أكتوبر ذكرى ميلاد خفيفة الروح وصاحبة الموهبة الشاملة في تاريخ السينما المصرية وهى نعيمة عاكف المعروفة بـ "تمر حنة".



وفي السطور القادمة يرصد “دوت الخليج الفني” أبرز المعلومات عن نعيمة عاكف.

نشأتها



ولدت نعيمة عاكف في 7 أكتوبر 1922 في مدينة طنطا وكان والدها يمتلك سيرك يقدم عروضه خلال ليالي الاحتفال بمولد السيد البدوي، فوجدت نفسها بين الوحوش والحيوانات والألعاب البهلوانية.



اكتشاف نعيمة عاكف

أصبحت نعيمة عاكف أول نجمة استعراضية شاملة في تاريخ السينما المصرية بعد اكتشافها من قبل المخرج حسين فوزي الذي قدمها كبطلة لأول مرة في فيلم العيش والملح وقدموا معا ثنائيا ناجحا.



بدايتها الفنية

بدايتها في مجال السينما جاءت أواخر حقبة الأربعينات، ففي البداية كراقصة في فيلم (ست البيت)، إلا أن المشاركة الأولى لها كممثلة من خلال فيلم (العيش والملح) في عام 1949، وشهدت فترة الستينات أوج تألقها بالمشاركة في بطولة العديد من الأفلام حتى أواسط الستينات، منها: (فتاة السيرك، تمر حنة، أربع بنات وضابط، بياعة الجرايد).



جوائز عالمية

حصلت نعيمة عاكف على لقب أحسن راقصة في العالم من مهرجان الشباب العالمي بموسكو عام 1958 ضمن خمسين دولة شاركت في هذا المهرجان، حينما سافرت مع وفد مصري لتقديم عروضا استعراضية آنذاك.



اعتزالها



اعتزلت نعيمة عاكف عام 1964، وبعدها بعامين توفيت بسبب مضاعفات مرضها بالسرطان عن عمر يناهز 36 عامًا ورغم مشوارها الفنى القصير والوفاة المبكرة لكن ظلت نعيمة عاكف أيقونة للتألق الفنى.