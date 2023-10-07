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عاجل.. وفاة محمد بطاوي نجم مسرح مصر

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القاهرة - محمد ابراهيم - توفي الفنان محمد بطاوي، نجم فريق مسرح مصر منذ قليل إثر إصابته بأزمة قلبية، والدفنة بمقابر العائلة بالفيوم.

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آخر ظهور لمحمد بطاوي مع نجوم مسرح مصر

 

وحرص النجم أشرف عبد الباقي، مؤخرًا على حضور عقد قران الفنان محمد بطاوي وشهد عليه، فيما حرص نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي ونجوم مسرحية "اللوكاندة "علي الحضور لتقديم التهاني له.

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نبذة عن محمد بطاوي

 

يذكر أن الفنان محمد بطاوي شارك في العديد من الأعمال الفنية ومنها، " راجل وست ستات، وسك علي إخواتك، وخلصانة بشياكة وبـ100 وش" وغيرها من أعمال، وكان يقدم مسرحية اللوكاندة بمسرح عماد الدين. 

 

ما هي آخر أعمال محمد بطاوي؟ 

 

وكانت آخر أعماله مسرحية "اللوكاندة" سيت كوم مسرحي من حلقات متصلة منفصلة، تدور أحداثها حول أسرة تتعرض لمواقف كوميدية عديدة فيما بينهم، بسبب "اللوكاندة" التي يتشاركون في ملكيتها، وتختلف طباع كل منهم عن الآخر.

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من هم أبطال مسرحية “اللوكاندة”؟ 

 

"اللوكاندة" من بطولة أشرف عبد الباقي، دياب، حمدي الميرغني، ويزو، إبرام سمير، نورهان منصور،أحمد الطماني، علي حمدي، وائل العوني، مريم البحراوي، ياسمين سمير، أميرة حافظ، محمد حسن، محمد بطاوي، أحمد فرج، ميدرونا، أحمد فتحي، محمد ناجي جدو، أحمد أشرف، مصطفى سعيد، مصطفى حمزة، محمد عصام، شريف حسني.

 

من تأليف كريم سامي، وأحمد عبد الوهاب، وديكور محمود سامي، وتصميم وإضاءة مصطفى عز الدين، وكلمات أيمن بهجت قمر، وملابس هالة زهوي، وموسيقى أحمد الموجي، ومخرجين منفذين سامح عبد السلام ومصطفى حسن، ومدير الفرقة رشدي سلامة، وفكرة وإخراج أشرف عبد الباقي، الإشراف العام عمرو كمال ومنتج فني فتحي إسماعيل.

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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