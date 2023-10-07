لقب مستحق وتجربة درامية..مالا تعرفه عن كارمن سليمان بمناسبة عيد ميلادها

القاهرة - محمد ابراهيم - يصادف اليوم عيد ميلاد الفنانة كارمن سليمان، نجمة أرب أيدول، وهي من أشهر النجمات التي تحب الغناء بالهندي، وفي السطور التالية يرصد دوت الخليج الفني أبرز المعلومات والمحطات في حياتها.



نبذة عن حياتها الشخصية

ولدت كارمن يوم 7 أكتوبر لعام 1994 بمحافظة الشرقية، لها شقيقة واحدة فرح وتخرجت في كلية الإعلام، أكاديمية الشروق، تزوجت من الملحن مصطفى جاد وانجبا طفلهما زين.

سر حبها للغناء الهندي



كشفت كارمن سليمان في لقاء لها عن حبها للغناء الهندي ويرجع ذلك لتأثرها بالأفلام الهندي وخاصةً أفلام النجم اميتاب باتشان، وقالت كارمن أن والدتها هى السبب في ذلك، قائلة: "أمي قالتلي أنا غلطانة إني عرفتك علي الأفلام الهندي".



بداية الشهرة



ذاعت شهرتها عقب نجاحها في الموسم الأول من برنامج المواهب الغنائية أراب آيدول حينما منحت اللقب من المغربية دنيا بطمة أمام لجنة تحكيم شارك فيها راغب علامة وأحلام الإماراتية والموزع حسن الشافعي، وأنتجت لها إحدى القنوات العربية الكبرى أول ألبوم غنائي لها في ذلك الوقت بعنوان «أخباري» من كلمات الشاعر السعودي عبد اللطيف بن عبد الله آل الشيخ في الأسواق في فبراير عام 2014، وقد ضم الألبوم 12 أغنية، واحتوى على ألوان غنائية مختلفة.

تجربة درامية وحيدة لكارمن سليمان

لها مشاركة درامية واحدة في عالم التلفزيون من خلال الجزء السادس من مسلسل ليالي الحلمية.

أشهر أغنياتها



بدأت كارمن في وضع بصماتها الواضحة في تقديم عدة اغاني من أبرزها ربنا يخليك لقلبي، سر السعادة، كلام كلام، غيرت رأيك، لينا رقصة، يا جمالك وغيرهم.

أحدث أغاني كارمن سليمان



طرحت كارمن سليمان أحدث أغنياتها بعنوان "روقاني" بتوقيع عمرو مصطفى لتحقق وعد مر عليه 11 عامًا، وتعاونت كارمن سليمان في أغنية روقاني مع الشاعر الغنائي مصطفى ناصر، ومن ألحان عمرو مصطفى، وتوزيع موسيقي وميكس وماستر لـ ماهر

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