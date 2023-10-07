شارموفرز وتامر عاشور يتألقان في أضخم حفلات الطلاب بالإسكندرية (صور)

القاهرة - محمد ابراهيم - شارك النجم تامر عاشور وفريق شارموفرز في إحياء الحفل السنوي لطلاب جامعة فاروس بالإسكندرية وسط آجواء "لايف" عالمية بحضور عدد غير مسبوق من مختلف المراحل والكليات.

ما الأغاني التي قدمها تامر عاشور في حفله الأخير بالإسكندرية؟



إفتتح عاشور الحفل بأغنية " تيجي نتراهن" وسط عاصفة من هتفافات الإعجاب بعدها حرص على تحية الجمهور ثم قدم وصلة من أغانيه الطربية والرومانسية التي تألق بها طوال مشواره الفني منها " ده حكاية"، "باي باي"، "بقول عادي"، "عشت معاك حكايات"،"تسلم"، "هاجي على نفسي"،"خليني في حضنك"، "لو ناوي يرجع"، "بياعه "،"قولوله سماح"،"مكملناش"،"ذكريات كدابه".. وغيرها ممن قدمها تلبية لرغبات المعجبين، كما حرص على توجيه كلمة شكر لكل من ساهم إنجاح الحفل من حيث التجهيزات الفنية.

ما الأغاني التي قدمتها شارموفرز؟



وتصاعدات آجواء الإثارة مع صعود فريق شارموفرز على خشبة المسرح والذي حصد حماس الشباب من الجنسين بعدد كبير من أغانيه الشهيرة منها "دنيا"،" نميمة"، "كوكب"،"بووت"، "رقصت"، "انفصام"، "خمسة سنتى"، "مش فارقة"، "خلاص هسيطر"، و"حزينة".. وغيرها.

وشارك فى إحياء فقرات الحفل ال dj خالد الهوارى وتميز بأجواء عالمية من التجهيزات باضاءة وشاشات إيهاب أبو السعود وأحمد فتوح وأجهزه الصوت مايكل عزت واختتم الحفل بعرض من الالعاب النارية وتصوير محمد محمود.