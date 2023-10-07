عصام السقا يبدأ تصوير الجزء الثالث من "يحيى وكنوز"

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن النجم عصام السقا، عن تسجيل حلقات الجزء الثالث والمقرر عرضه ضمن مارثون دراما رمضان 2024.

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ونشر الفنان عصام السقا مجموعة صور من داخل استديو التسجيل، وعلق عليها قائلًا: "بسم الله يحيي وكنوز الجزء الثالث رمضان القادم على قناة dmc بإذن الله يكون فيه رسالة ومفيد لكل أطفالنا ".

ويشارك "السقا" بصوته ضمن أحداث مسلسل الرسوم المتحركة، مُجسدًا شخصية "الأستاذ عصام" التي تظهر خلال الأحداث وهو شخص مقرب للطفل "يحيى" والذي يجسد صوته الطفل إياد الجندي.

تفاصيل الجزء الثاني من "يحيي وكنوز"

وعرض الجزء الثاني من مسلسل الرسوم المتحركة يحيى وكنوز في شهر رمضان الماضي واستعرض المسلسل الحضارة المصرية القديمة بمعالجة عصرية، وأحداثه مليئة بالمفاجآت، ويقدم عددًا من الملوك المصريين القدماء، أكثر من الجزء الأول، في محاولة لتعريف الأطفال بأكبر عدد من أبناء وصُناع مصر القديمة.

من هم أبطال مسلسل "يحيي وكنوز"؟

المسلسل موجه للأطفال، بطولة النجوم عصام السقا، خالد سليم، أحمد العوضي، أحمد صلاح حسني، إسلام جمال، ومحمد ثروت وعدد من النجوم وضيوف الشرف، والعمل من تأليف محمد عدلي، ومن إخراج محمد عيد.

ويأتي المسلسل ضمن خطة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للاهتمام بالأطفال من خلال وجبة دسمة من عدة مسلسلات تعرض خلال شهر رمضان من كل عام.