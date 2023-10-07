نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمير شاهين لـ الفجر الفني: تحمست لشخصية مصطفى في "ألفريدو" لأنها انتهازية وستعلق في أذهان الجمهور..واهتم بالكيف لا الكم (حوار) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أمير شاهين ممثل مصري بدأ خطواته الأولى بالتمثيل وهو بعمر صغير، واستمرت رحلته في مجال التمثيل حتى الآن، واستطاع أن يتلون في عدد من الشخصيات مابين الدراما والسينما والمسرح، شارك في عدة أعمال مع الفنانة إلهام شاهين وبعد مدة طويلة تجدد اللقاء بينهم من خلال مسلسل “ألفريدو”.

وحاور “الفجر الفني” أمير شاهين ليكشف لنا عن تفاصيل شخصية "مصطفى" الذي قدمها بمسلسل "ألفريدو"، وإليكم نص الحوار:

من رشحك لدور مصطفى في ألفريدو ؟ ما الذي حمسك لهذا الدور ؟



تم ترشيحي لدور مصطفى من قبل المنتج "أحمد عبد العاطي" بالأتفاق مع المخرج عصام نصار وعمرو محمود ياسين، وتحمست لهذه التجربة لأنها قصة من تأليف الدكتور "مصطفى محمود" وأيضًا من كتابات عمرو محمود ياسين، لهذا كنت متحفز جدًا لخوض هذه التجربة.

شخصية مصطفى بالمسلسل انتهازية وناكرة للجميل، فكيف تم الاستعداد لهذه الشخصية ؟



بالفعل شخصية "مصطفى" بالمسلسل انتهازية وناكرة للجميل، لكن أرى أن الشخصية الشريرة دائما ما تعلق في أذهان الجمهور ويظل متذكرها لفترة طويلة، وليس كل بني آدم شرير بطبعه فلا بد من وجود دوافع تدفعه لهذا الشر، وفي أحيان أخرى نجد هذا الشرير يعود لصوابه بعد ذلك، وحلقات مسلسل ألفريدو لم تنتهي بعد وسوف نرى تغير كبير في شخصية مصطفى خلال أحداث المسلسل.



وهل كان في تخوف من فكرة كره الجمهور للدور؟



الحقيقة لم يكن لدي تخوف من كره الجمهور، وأعتقد أن الجمهور أصبح لديه وعي كافي تجاه الشخصيات الشريرة كونها مجرد تمثيل وشخصية يقوم الممثل بتقديمها، فلا يوجد أي تخوف بالنسبة لي بل بالعكس تحمست جدًا لهذه الشخصية



هل كان هناك نصيحة من الهام شاهين أثناء فترة الاستعداد للشخصية ؟



النصيحة المعتادة التي تقدمها لي إلهام أن أركز بشكل جيد في شغلي، وأذاكر الشخصية بشكل جيد جدًا قبل تقديمها.



بما أنك شاركت في عدة أعمال مع إلهام شاهين..فما الذي تعلمته منها ؟



قدمت عدة أعمال مع إلهام شاهين قديمًا، لكل ألفريدو يجدد بنا اللقاء مجددًا بعد غياب 10 سنوات، والحقيقة سعيد جدًا بالعمل معها، وأكيد بتعلم منها كثير بحكم خبرتها في هذا المجال ، وأنا اتعلمت منها أشياء كثيرة مثل الألتزام وحب الشغل.

ما رأيك في دور إلهام شاهين خاصة أنها تجسد مرض الزهايمر؟



يوجد عدة مشاهد لها أتأثر بها،والحقيقة قلبي اتقطع في مشاهد لأنني بقوم بوضع نفسي محل فريد أو مصطفى بالمسلسل، وطبعًا لا يتمناها أي أحد لشخص عزيز عليه لأنه شئ مؤلم، وأعتقد المريض لا يشعر بذلك على عكس الأشخاص المحيطين به لأنهم يشعرون به أكثر منه ويتألمون أكثر.

ما رأيك في تسليط الضوء على الزهايمر بالدراما ؟



موضوع مهم جدًا أن يتم تسليط الضوء عليه من قبل الدراما، والحقيقية أنتشر بشكل كبير مؤخرًا، وبدأنا نسمع أن شخص قريب لأحد سواء جدة أو أم يعانون من هذا المرض، ومسلسل "ألفريدو " أول مسلسل بدأ ف أعتقد سيفتح المجالات لناس أخرى بأنها تسلط الضوء على نفس الموضوع.

لو ستقوم بمناقشة قضية في عمل درامي فماذا ستكون ؟

لدينا عدة قضايا تخص الحياة والشباب، ولكن أحب أن يكون هناك تسليط ضوء على ذوى الإحتياجات الخاصة، فيوجد نسبة حوالينا لابئس بها وبيكون حقهم مهدور، بالرغم من امتلاكهم لطاقات كبيرة، وشرف لي أن التقيت ببعض منهم رأيت فيهم أذكياء، لذلك أتمنى تسليط الضوء عليهم في عمل درامي.

بما أن مشاركتك في مستر إكس كانت لون جديد عليك وهو الكوميدي فممكن تخوض التجربة دي تاني بلون إيه؟



كنت سعيد جدًا بمشاركتي في "مستر إكس"، وكانت المرة الأولى لي في تقديم نوعية الكوميدي والحمد لله ردود أفعال الجمهور كانت لطيفة وكانوا سعداء بالدور، والحقيقة الفيلم كان جميل وكل عناصره متكاملة وتشرفت بوجودي ضمن عمالقة الكوميديا أحمد فهمي، أكرم حسني، محمد أنور، أوس أوس وغيرهم.

ما أول شئ تبحث عنه في أي عمل يعرض عليك ؟



لا يهمني الكم ولكن اهتم بشكل كبير بالكيف، فلا يهمني مساحة الدور في العمل، فأكثر ما يهمني هل هذه الشخصية أو هذا الدور سيظل في ذهن الجمهور أم لا، فأهتم دائما أن أي شخصية أقوم بتقديمها تترك علامة في الجمهور ويظل متذكرها.



من مِنْ الممثلين تود العمل معه؟

تعاونت مع عدد كبير من الممثلين النجوم سواء الأجيال القديمة أو الأجيال الجديدة، لكن لدي عدة شخصيات اتمنى العمل معهم منهم كريم عبد العزيز، أحمد السقا وغيرهم.



