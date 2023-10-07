نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عارفة عبد الرسول تعيش حالة من النشاط الفني.. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعيش الفنانة عارفة عبد الرسول حالة من النشاط والإنتعاشة الفنية على وجه الدراما، حيث حققت نجاحات كبرى بأخر أعمالها في الدراما، وحاليًا تستعد للجزء تلخامس من مسلسل “اللعبة”، وتخطوا خطوة سينمائية جديدة بفيلم "كتف قانوني".



شخصية عارفة عبد الرسول بفيلم "كتف قانوني"



وكشفت عارفة عبد الرسول في تصريحات صحفية لها عن دورها في فيلم كتف قانوني معلقة:"تعاقدت في فيلم كتف قانوني مع هالة صدقي،وأجسد خلاله شخصية السكرتيرة الخاصة بها، والتي تتمتع بالغباء وتتسبب في العديد من المشكلات لها، حيث تقدم هالة شخصية سيدة أعمال".



جزء خامس من اللعبة



وأشارت لوجود جزء جديد من مسلسل اللعبة معلقة:"بدأنا التحضير للجزء الخامس وأتمنى أن يحقق نجاحًا كبيرًا مثلما حققت الأجزاء السابقة منه وقت عرضها".

عارفة عبد الرسول تنتظر عصابة عظيمة

وتنتظر عارفة عبد الرسول عرض فيلم عصابة عظيمة، وتجسد عارفة عبد الرسول خلال أحداث “عصابة عظيمة” دور ضيفة شرف وتعمل سائقة والدة "عنبه" يجمعها بإسعاد يونس مشهد واحد زيارتها لخطبة نجلتها لابنها “عنبة” ضمن أحداث العمل الكوميدية.



من هم طاقم عمل فيلم "عصابة عظيمة"؟





يضم الفيلم عدد من النجوم منهم إسعاد يونس، كريم عفيفي، رنا رئيس، محمد ثروت، محمد محمود، عنبة، فرح الزاهد، من تأليف هاجر الإبياري ومن إخراج وائل إحسان، وإنتاج إسعاد يونس.

ما هي آخر أعمال عارفة عبد الرسول؟



يذكر أن آخر أعمالها مسلسل "سيب وأنا اسيب" بطولة هنا الزاهد، أحمد صلاح السعدني، ومحمد جمعة، ومحمود البزاوي، وعارفة عبد الرسول، وأحمد سلطان، وآية سماحة، وساندي، ودنيا سامي، ومحمود السيسي، ويارا جبران، وكارلوس عازار، وهنادي مهنا، وتأليف رنا أبوالريش وإخراج وائل إحسان.

ما هى أحداث مسلسل سيب وأنا أسيب؟



تتكون مسلسل 'سيب وأنا اسيب" من 10 حلقات، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول مصممة موضة وأزياء وناشطة على السوشال ميديا، تجد نفسها مضطرة للعودة على وجه السرعة إلى مسقط رأسها الإسكندرية مع الفنان الذي ارتبطت به، وتحاول تغطية الأكاذيب التي أخبرته بها ولكنها تجد نفسها في العديد من المشكلات.