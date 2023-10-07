نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرزها صوت وصورة وزواج اصطناعي..الذكاء الاصطناعي يسيطر على الدراما قريبًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شغل الذكاء الاصطناعي حيز كبير مؤخرًا من محيطنا، فهو الآن يعد سلاح ذو حدين، وأصبحت منفعته تتساوى مع أضراره، لذا جاء دور الدراما لكي تسلط الضوء عليه، ولعل من أبرز هذه الأعمال “صوت وصورة” و"زواج اصطناعي".

ما هي تفاصيل مسلسل "صوت وصورة"؟

يناقش العمل فكرة دخول الذكاء الاصطناعي في حياة البشر وهو الخطر الأكبر الذي يسئ البعض استخدامه، وتجسد حنان مطاوع خلال الأحداث شخصية موظفة في مركز تجميل ومتزوجة من وليد فواز، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي تشويقي يعتمد على جريمة قتل.

من هم أبطال مسلسل "صوت وصورة"؟

ويضم في مسلسل صوت وصورة مجموعة من النجوم ومن بينهم الفنانة حنان مطاوع، مراد مكرم، آدم الشرقاوي، صدقي صخر، وليد فواز، ناردين فرج، محمد كيلاني، وولاء الشريف والعمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك ومن إخراج محمود عبد التواب



ما هي تفاصيل مسلسل" زواج اصطناعي"؟



وتواصل مي عزالدين في الفترة الحالية التحضير لمسرحية جديدة بعنوان زواج اصطناعي، ومن المقرر عرضها في موسم الرياض بنسخته الرابعة قريبًا، وتدور أحداث مسرحية زواج اصطناعي حول شخصية شروق وفاروق، اللذان يتعرضان لأزمة في ليلة زفافهما، مما يدفعهما للجوء لخبير علاقات عاطفية، الذي يستخدم معهما تجربة حديثة بواسطة الذكاء الاصطناعي.



ما هي آخر أعمال حنان مطاوع؟



جدير بالذكر أن أخر اعمال حنان مطاوع في رمضان الماضي خلال مسلسل “سره الباتع” الذي حقق نجاح كبير وشارك في البطولة كل من أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، هالة صدقى، أحمد عبد العزيز أحمد وفيق، منه فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفى درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، أيمن عزب، أيمن الشيوي، مفيد عاشور، مجدي فكري، محمد الصاوي، ميسرة، صبري عبد المنعم، عمر زهران، خالد طلعت، شريف حلمي، محمود عزت، عفاف مصطفى، هايدي سليم.

أحداث المسلسل

وتدور الأحداث حول الشاب الذي يبحث عن سر مقام "السلطان حامد" الموجود في إحدى قرى الريف المصري، ويقوده البحث عن اللغز إلى وقت الحملة الفرنسية على مصر، ويُكتشف أن صاحب المقام لعب دورا هاما في مقاومة الاحتلال، حيث قام بقتل أحد قادة الجنود ولذلك أطلق الاحتلال حملة للقبض عليه خاصة أن له علامة مميزة وهي وشم عصفور على وجهه وأربع أصابع فقط في يده، ولكن يقع الجنود في ورطة عندما يقوم الشباب في القرى التي يهرب إليها بقطع إصبع من أصابعهم ورسم نفس الوش على وجوههم لتضليل الجنود والحفاظ على حياة "حامد