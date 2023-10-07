نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد حفل أصالة بالسعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد الفنانة أصالة نصري، لإحياء حفل غنائي لها، في الصالة الرياضية بجامعة القصيم، في المملكة العربية السعودية، يوم 13 أكتوبر الجاري.

وأعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، عن طرح تذاكر حفل أصالة نصري، للحجز الإلكتروني في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم السبت 7 أكتوبر.

وفي سياق آخر،، طرحت أصالة في شهر أكتوبر الجاري أحدث أغانيها، وحققت أعلى المشاهدات بميدلي " لحقت نفسي " ومازالت أغاني الجزء الأول منذ طرحها حتي الآن تتصدر تريند" يوتيوب ".

أغنية" لحقت نفسي "

أغنية "لحقت نفسي"، من إنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، يشهد عدة مفاجآت، ومنها عودتها للتعاون، مع الملحن محمد ضياء، بعد غياب دام 18 عاما، وتقدم من ألحانه وتوزيعه أغنيتين، منها "متسألنيش"، وكتب الكلمات الشاعر الراحل ناصر الجيل، الذي توفي في يناير الماضي عن عمر يناهز 47 عاما، إثر معاناته من أزمة قلبية.

أصالة

كلمات أغنية "لحقت نفسي"

لما تفيق من صدمة تضحك عاللي كان يبكيك

واوقات بتبكي فوق

فوق بقى وخليك في حالك

ألف مره انا قلتها لك

وفر الاحساس لنفسك

والنصايح خليها لك فوق

أوقات لما بنتجاهل

ونقول شيء مش مستاهل

بنضيع منا قلوب عامليتنا بكل ضمير

بنخبط وقت وجعنا

في الناس اللي بتسمعنا

وكإن جراحنا دي لعنه ينكر كل الخير

لو بدك الدنيا تتحد لتسعدك

وتكون مثل ما سعيتلها تكون أكيد حتكون

قبلك ما كانتش حياتي

في احسن حال ده انا ياما عنيت

كان عندي انا 100 عقده

من الناس شفتك كده وتفكيت

كده الدنيا بدا تحن بشاير دلع بتهل

أول ما بشوفك قلبي يدق كإنه جرس بيرن

بدي كون طفله عاشقه

وبدي لما اغني طير واوقات بطير

يا زينة الفواكه يا مانجا مانجا يا مانجا

هتحبيني ولا طخ روحي بطبنجا

يازينة الفواكه يا مانجا مانجا يا مانجا

هتحبيني ولا طخ روحي بطبنجا

يا زينة الفواكه يا مانجا مانجا يا مانجا

هتحبيني ولا طخ روحي بطبنجا

حيط بيفصل بين بيوت

وأوقات بين قلوب

حيط بناه اذاه مناه نرجعلو ياه

خيط مقطوع ممنوع دموع ورجوع لده

دارس وجع جدع يدوق بقى وجعي أنا

مارس ابريل يونيو يوليو لاخر السنة

لو حكايتنا كانت من الأول حلوة

ما كان إلها طعم كلمة لو

لو عليا فانا عايزه امر عينيا تتقفل

تملي لو غيرك انت قالي كلمتين مجاملة

ما بشوفش نفسي كاملة الا بيك

حبيبي يا رب يكون نصيبي اعيش معاك.

لو بدك الدنيا تتحد لتسعدك

وتكون مثل ما سعيتلها تكون أكيد حتكون

قبلك ما كانتش حياتي

في احسن حال ده انا ياما عنيت

كان عندي انا 100 عقده

من الناس شفتك كده وتفكيت

كده الدنيا بدا تحن بشاير دلع بتهل

أول ما بشوفك قلبي يدق كإنه جرس بيرن

بدي كون طفله عاشقه

وبدي لما اغني طير واوقات بطير

يا زينة الفواكه يا مانجا مانجا يا مانجا

هتحبيني ولا طخ روحي بطبنجا

يازينة الفواكه يا مانجا مانجا يا مانجا

هتحبيني ولا طخ روحي بطبنجا.