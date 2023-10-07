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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد حفل أصالة بالسعودية في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تستعد الفنانة أصالة نصري، لإحياء حفل غنائي لها، في الصالة الرياضية بجامعة القصيم، في المملكة العربية السعودية، يوم 13 أكتوبر الجاري.
وأعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، عن طرح تذاكر حفل أصالة نصري، للحجز الإلكتروني في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم السبت 7 أكتوبر.
وفي سياق آخر،، طرحت أصالة في شهر أكتوبر الجاري أحدث أغانيها، وحققت أعلى المشاهدات بميدلي " لحقت نفسي " ومازالت أغاني الجزء الأول منذ طرحها حتي الآن تتصدر تريند" يوتيوب ".
أغنية" لحقت نفسي "
أغنية "لحقت نفسي"، من إنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، يشهد عدة مفاجآت، ومنها عودتها للتعاون، مع الملحن محمد ضياء، بعد غياب دام 18 عاما، وتقدم من ألحانه وتوزيعه أغنيتين، منها "متسألنيش"، وكتب الكلمات الشاعر الراحل ناصر الجيل، الذي توفي في يناير الماضي عن عمر يناهز 47 عاما، إثر معاناته من أزمة قلبية.
كلمات أغنية "لحقت نفسي"
لما تفيق من صدمة تضحك عاللي كان يبكيك
واوقات بتبكي فوق
فوق بقى وخليك في حالك
ألف مره انا قلتها لك
وفر الاحساس لنفسك
والنصايح خليها لك فوق
أوقات لما بنتجاهل
ونقول شيء مش مستاهل
بنضيع منا قلوب عامليتنا بكل ضمير
بنخبط وقت وجعنا
في الناس اللي بتسمعنا
وكإن جراحنا دي لعنه ينكر كل الخير
لو بدك الدنيا تتحد لتسعدك
وتكون مثل ما سعيتلها تكون أكيد حتكون
قبلك ما كانتش حياتي
في احسن حال ده انا ياما عنيت
كان عندي انا 100 عقده
من الناس شفتك كده وتفكيت
كده الدنيا بدا تحن بشاير دلع بتهل
أول ما بشوفك قلبي يدق كإنه جرس بيرن
بدي كون طفله عاشقه
وبدي لما اغني طير واوقات بطير
يا زينة الفواكه يا مانجا مانجا يا مانجا
هتحبيني ولا طخ روحي بطبنجا
يازينة الفواكه يا مانجا مانجا يا مانجا
هتحبيني ولا طخ روحي بطبنجا
يا زينة الفواكه يا مانجا مانجا يا مانجا
هتحبيني ولا طخ روحي بطبنجا
حيط بيفصل بين بيوت
وأوقات بين قلوب
حيط بناه اذاه مناه نرجعلو ياه
خيط مقطوع ممنوع دموع ورجوع لده
دارس وجع جدع يدوق بقى وجعي أنا
مارس ابريل يونيو يوليو لاخر السنة
لو حكايتنا كانت من الأول حلوة
ما كان إلها طعم كلمة لو
لو عليا فانا عايزه امر عينيا تتقفل
تملي لو غيرك انت قالي كلمتين مجاملة
ما بشوفش نفسي كاملة الا بيك
حبيبي يا رب يكون نصيبي اعيش معاك.
لو بدك الدنيا تتحد لتسعدك
وتكون مثل ما سعيتلها تكون أكيد حتكون
قبلك ما كانتش حياتي
في احسن حال ده انا ياما عنيت
كان عندي انا 100 عقده
من الناس شفتك كده وتفكيت
كده الدنيا بدا تحن بشاير دلع بتهل
أول ما بشوفك قلبي يدق كإنه جرس بيرن
بدي كون طفله عاشقه
وبدي لما اغني طير واوقات بطير
يا زينة الفواكه يا مانجا مانجا يا مانجا
هتحبيني ولا طخ روحي بطبنجا
يازينة الفواكه يا مانجا مانجا يا مانجا
هتحبيني ولا طخ روحي بطبنجا.