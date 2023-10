نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إد شيران يستقبل الخريف بألبوم جديد وحفلات في قاعة ألبرت الملكية بلندن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر النجم العالمي إد شيران ألبومه الغنائي الجديد "Autumn Variations" والذي يحمل الكثير من التميز والإبداع، ويحقق نجاحًا عالميًا كبيرًا، مع "GINGERBREAD MAN RECORDS"، لتكون المحصلة تقديم ألبوم غنائي مميز وفيديو كليب في أجواء أسطورية مبهرة، تميز خلالها التصوير بروح العصر ومواكبة التجديد، من إنتاج آرون ديسنر.

كيف جاءت فكرة ألبوم إد شيران؟

حول فكرة هذا الألبوم قال إد في بيان صحفي له: في الخريف الماضي، وجدت أنا وأصدقائي أننا نمر بالعديد من المتغيرات في الحياة. بعد حرارة فصل الصيف، كان كل شيء إما يهدأ، أو يستقر، أو يصل إلى ذروته أو ينهار.

وأضاف إد: عندما مررت بوقت عصيب في بداية العام الماضي، ساعدتني كتابة الأغاني على فهم مشاعري والتصالح مع ما كان يحدث. وعندما تابعت أحوال أصدقائي بمختلفها، كتبت أغان - بعضها من وجهة نظرهم - حول كيف كنا ننظر إلى العالم حينها. منها قصص حول الوقوع في الحب وتكوين صداقات ومشاعر من حسرة القلب والإكتئاب والشعور بالوحدة والإرتباك.

مصدر إلهام إد شيران في ألبومه الجديد

وحول مصدر إلهامه في هذا الألبوم قال إد: أخبرني والدي وأخي عن ملحن يُدعى إلغار، وهو الذي قام بتأليف أغنية "Enigma Variations"، حيث كانت كل مقطوعة من المقطوعات الموسيقية الأربعة عشر تدور حول صديق مختلف من أصدقائه، وهذا ما ألهمني عند إنتاج هذا الألبوم، عندما قمت بتسجيل ألبوم " Subtrac " مع آرون ديسنر، توافقت أفكارنا على الفور، لقد كتبنا وسجلنا دون توقف، وولد هذا الألبوم من رحم تلك الشراكة، أشعر أنه استحوذ على شعور الخريف بشكل رائع في هذا الألبوم وآمل أن يحبه الجميع بقدر ما أحبه.

ما هي أغاني ألبوم إد شيران؟

هذا وأصدر إد شيران فيديو كليب خاص لأغنية "American Town" من الألبوم الجديد على طريقة " Live Acoustic" " وهو يغني الأغنية بطريقة مباشرة، كما اتفق على إحياء حفلين في قاعة ألبرت الملكية بلندن يومي 18 و19 نوفمبر المقبل، وتم بيع تذاكرهما بالكامل، ومن المقرر أن يؤدي في هذه الحفلات أغاني ألبومه الجديد "Autumn Variations" بالكامل في كلتا الليلتين - حيث سيرافق إد أيضًا فرقة موسيقية ضخمة وستكون هذه هي الفرصة الوحيدة المتبقية لرؤيته بحفل في المملكة المتحدة هذا العام.

قائمة أغاني الألبوم:



Magical، England، Amazing

، Plastic Bag، Blue، American Town، That’s On Me، Page، Midnigh، Spring، Punchline، When Will I Be Alright، The Day I Was Born، Head > Heels