نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد نجاحها في "ألفريدو".. إلهام شاهين:" شكرًا لكل من أحب سوسو وتأثر بها وواساني لفراقها" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعربت الفنانة إلهام شاهين عن سعادتها الكبيرة بنجاح شخصية "سوسو"، التي قدمتها في مسلسل "ألفريدو"، لافتة إلى أنها ستفتقدها كثيرًا، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ماذا قالت إلهام شاهين بعد نجاحها في حكاية" ألفريدو"؟



نشرت إلهام شاهين مقطع فيديو به عدة صورة لها من كواليس مسلسل "ألفريدو"، وأرفقتها بأغنية "روح إنسان" للمطربة شيرين عبد الوهاب، وعلقت عليها قائلة:"

هتوحشينى يا سوسو جدًا جدًا، هفتقد طيبتك وحنيتك وخفة دمك، وداعًا سوسو، شكرًا لكل من أحبها وتأثر بها وواساني لفراقها".

من هم أبطال حكاية "ألفريدو"؟



حكاية "الفريدو" هي أولي حكايات مسلسل “55 مشكلة حب”، ناقشت تلك الحكاية مرض الزهايمر، وتأثيره على حياة المريض وأسرته في إطار درامي اجتماعي، حكاية الفريدو، بطولة الفنانة إلهام شاهين، أحمد فهمي، ندا موسي، أمير شاهين، فتوح أحمد، روان الغابة، ياسمين بن داود، محمد السويسي، أحمد فريد، عابد عنان، إنجي كيوان، محسن صبرى وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وورشته حيث شارك بتأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح وإخراج عصام نصار.

ودارت أحداث المسلسل حول “فريد” الذي يثير الدهشة بسبب عمله طبيب وشيف في نفس الوقت، وعلى الجانب الآخر تظهر عمته “سوسو” إلهام شاهين التي تمتلئ حياتها بالأسرار وتستمر الأحداث في كشف المزيد في حياتهما وعلاقتهما بمن حولهم.

ما هي تفاصيل "55 مشكلة حب" ؟



مسلسل "55 مشكلة حب" ينتمي إلى نوعية المسلسلات المنفصلة المتصلة، وهو ماخؤذ عن كتاب الدكتور مصطفى محمود “55 مشكلة حب”، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات تعرض على مدار أسبوعين على قناتى ON وON دراما.



