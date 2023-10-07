نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد.. عرض مسلسل "صوت وصورة" على قناة dmc في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنتظر الفنانة حنان مطاوع وطاقم عمل مسلسل "صوت وصورة"، عرضه على شاشة تليفزيون قناة dmc قريبًا، خلال الأيام القليلة المقبلة.



وطرحت منصة واتش ات البوستر الدعائي والرسمي للمسلسل، وسوف يتم بدء عرضه عليها في يوم الجمعة الموافق 13 من شهر أكتوبر الجاري، ويعرض على شاشة تليفزيون قناة dmc في يوم السبت الموافق 14 من أكتوبر.

البوستر الدعائي والرسمي لمسلسل صوت وصورة بطولة الفنانة حنان مطاوع

قناة dmc تطرح البرومو الرسمي لمسلسل "صوت وصورة"



وكانت قد طرحت قناة dmc البرومو الدعائي والرسمي لمسلسل "صوت وصورة" خلال الأيام القليلة الماضية، ولا يزال أبطاله ينتهون من تصوير آخر مشاهده خلال هذا الشهر الجاري.



حنان مطاوع تتصدر البوستر الدعائي



وتصدرت الفنانة حنان مطاوع بطلة العمل، البوستر الدعائي للمسلسل والذي يعرض على شاشة تليفزيون قناة dmc بالتزامن مع منصة واتش ات، في منافسات موسم خريف 2023.



ما هي مواعيد عرض مسلسل "صوت وصورة"؟



يعرض مسلسل "صوت وصورة " بشكل يومي من السبت إلى الأربعاء عبر شاشة قناة dmc، في تمام الساعة الثامنة مساءً ويعاد بواقع مرتين في تمام الساعة الثانية صباحًا والواحدة والنصف ظهرًا، بينما يعرض على شاشة قناة dmc drama في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً ويعاد في اليوم التالي الساعة التاسعة صباحًا ثم يعاد مرة أخرى في تمام الساعة الخامسة مساءً.



من هم أبطال مسلسل "صوت وصورة"؟



مسلسل "صوت وصورة" تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي يعتمد على جريمة قتل، ومكون من 30 حلقة، وهو بطولة حنان مطاوع، مراد مكرم، آدم الشرقاوي، صدقي صخر، وليد فواز، ناردين فرج، محمد كيلاني، وولاء الشريف، والعمل من تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمود عبدالتواب "توبة.