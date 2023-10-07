نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على آخر التطورات الصحية لـ آيتن عامر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرضت الفنانة آيتن عامر، لأزمة صحية مؤخرًا، حيث تعاني من نزلة إنفلونزا حادة، بجانب كحة شديدة سيطرت عليها، ونتج عن ذلك ارتفاع درجة حرارتها والتأثير على طبقة صوتها، الأمر الذي اضطرت معه لتركيب محاليل طبية، أملًا في سرعة التعافي والتماثل للشفاء.



وفي ظل متابعة التطورات الصحية للفنانة آيتن عامر، الإ أنها مازالت مشغولة بتصوير عدد من أعمالها الفنية، رغم أزمتها الصحية وحضور الطبيب المعالج لها يوميًا إلى لوكيشن التصوير، للاطمئنان عليها وحصولها على جرعات من الأدوية وحقن مضاد حيوي، فضلًا عن الاستسلام للمحاليل في أوقات الاستراحة بين تصوير كل مشهد وآخر.

آيتن عامر



وطمأنت آيتن عامر، كل جمهورها ومتابعيها عن تطورات حالتها الصحية، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وتأكيدها أنها مازالت تعاني من ارتفاع درجة حرارتها حتى لو انخفضت درجة أو أكثر، فضلًا عن عدم قدرتها على الاستراحة بالمنزل نظرًا لارتباطها بمشروعات فنية بدأت تصويرها بالفعل.

ما هي آخر أعمال آيتن عامر؟



وعلى جانب آخر، يعتبر مسلسل مكتوب عليا هو آخر أعمال الفنانة أيتن عامر الدرامية، والذي عٌرض في الموسم الرمضاني 2022، وحقق نجاحًا كبيرًا لدى الجمهور.

من هم أبطال مسلسل مكتوب عليا؟

ومسلسل مكتوب عليا، بطولة أكرم حسني، ويشاركه البطولة عدد من النجوم أبرزهم عمرو عبد الجليل، آيتن عامر، هنادي مهنا، ولأول مرة المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة.

أحداث مسلسل مكتوب عليا

تدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي، حيث يلتقي «جلال» بأحد الأشخاص ويقوم هذا الشخص بمسح ذراعه بمادة مسحورة موجودة داخل زجاجة مسك، ليتفاجأ الشاب في اليوم التالي أن أحداثه اليومية وكل ما يقع له خلال الساعات المقبلة مكتوب على ذراعيه، ليجد نفسه في ورطة بعد اكتشافه أمورا خطيرة ستحدث له.

آيتن عامر

مسلسل الكبير الجزء السابع

كما شاركت أيتن عامر، كضيفة شرف إحدى حلقات مسلسل الكبير الجزء السابع، والذي عُرض في السباق الرمضاني 2023، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ عرض أولى حلقاته.



