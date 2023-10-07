الليلة.. إلهام شاهين وأبطال "الفريدو" ضيوف برنامج "كلمة أخيرة" على ON

القاهرة - محمد ابراهيم - يستضيف برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، في حلقة اليوم السبت، الفنانة إلهام شاهين وأبطال وصناع مسلسل "ألفريدو" بعد النجاح الكبير الذين حققوه بتلك الحكاية، ومن المقرر أن يكشف أبطال المسلسل عن كواليس العمل وغيرها من التفاصيل قبل وأثناء التحضير للعمل.

وتكشف إلهام شاهين خلال الحلقة عن كيفية تعاملها مع شخصية سوسو ومرض الزهايمر، وكيف أبدعت في تقديم تفاصيل الشخصية.

أحداث حكاية الفريدو

أحداث حكاية ألفريدو في إطار اجتماعي، حول فريد (أحمد فهمي) الذي يترك العمل في مهنة الطب ويسافر إلى إيطاليا لفتح مطعم والعمل كشيف، ويكشف العمل علاقته بعمته ثريا (إلهام شاهين)، وكيف يترك عمله في إيطاليا ويعود إلى مصر بعد إصابتها بالزهايمر، ليعتني بها.

من هم أبطال حكاية ألفريدو؟

العمل مأخوذ عن كتاب 55 مشكلة حب، للدكتور مصطفى محمود وإنتاج أحمد عبد العاطى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وحكاية الفريدو مكونة من 10 حلقات، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وورشته حيث شارك بتأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح وإخراج عصام نصار، وبطولة إلهام شاهين، أحمد فهمي، ندا موسي، أمير شاهين، فتوح أحمد، روان الغابة، ياسمين بن داود، محمد السويسي، أحمد فريد، عابد عنان، إنجي كيوان، محسن صبرى وعدد آخر من الفنانين.

حكاية الفريدو

ما هي آخر أعمال أحمد فهمي؟

وعلى جانب آخر، يعيش أحمد فهمي حالة من النشاط على المستوى الفني، حيث شارك في العديد من الأعمال الفنية التي حققت نجاحًا كبيرًا، من بينهم مسلسل الاختيار الجزء الثاني والذي ضم عدد كبير من الفنانين، أبرزهم كريم عبد العزيز وأحمد عز.