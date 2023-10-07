الأحد.. بقصر الأمير طاز تاريخ البهجة بصالون نفرتيتي

القاهرة - محمد ابراهيم - يستضيف مركز إبداع قصر الأمير طاز التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية في السابعة مساء الأحد المقبل الموافق يوم 8 من أكتوبر فاعلية جديدة من فعاليات صالون نفرتيتي الثقافي وتقام هذا الشهر بعنوان: " احتفالات المصريين..تاريخ من البهجة".



أبرز المشاركين في صالون نفرتيتي الثقافي

يستضيف الصالون د. ميسرة عبدالله نائب مدير هيئة المتحف القومي الحضارة المصرية وأستاذ الآثار المصرية القديمة، د. خلف الميري أستاذ التاريخ الحديث بكلية الآداب جامعة عين شمس، ود. محمد شبانه أستاذ الموسيقى والتراث الشعبي بأكاديمية الفنون.

الاحتفالات المصرية عبر العصور



يتناول الضيوف الحديث حول الاحتفالات المصرية عبر العصور مع التركيز على الطرق التي تم اتباعها للحفاوة بمنجزات الحياة بما تحويه من مناسبات وأعياد وانتصارات، وكيفية استمرارها كتراث حي ومعاش بين المصريين.

عرض فني موسيقي



يتخلل الصالون تقديم الفنانين أدهم آسر، ومحمود عزت عرض فني موسيقي يتضمن بعض أغاني الاحتفالات والبهجة المصرية.



موعد صالون نفرتيتي الثقافي

يذكر أن صالون نفرتيتي الثقافي يعقد الأحد الثاني من كل شهر بقصر الأمير طاز لمناقشة أهم القضايا الثقافية والفكرية الأثرية المثارة على الساحة، وقام بتأسيسه ست سيدات يعملن في مجال الصحافة والإعلام هن الإذاعية وفاء عبد الحميد والصحفيات: كاميليا عتريس، مشيرة موسى، نيفين العارف، أماني عبدالحميد، وفتحية الدخاخني .

نبذة عن صندوق التنمية الثقافية

استطاع صندوق التنمية الثقافية على مدى خمسة وعشرين عامًا منذ إنشائه 1989 أن يقوم بدور فعال ومؤثر في دعم وتنمية الحياة الثقافية في مصر، وأن يمد جسور التحاور الخلاق بين المثقفين والفنانين بعضهم البعض وبينهم وبين الجمهور العريض، كما عمل على الكشف المواهب الشابة في مختلف المحافظات ودعمها ووضعها على طريق التميز والإبداع.

فصندوق التنمية الثقافية يسير بخطى سريعة ومدروسة فى نفس الوقت نحو تحقيق مفهوم التنمية الثقافية الشاملة وفق منظومة متكاملة تهدف لدعم الفنون والثقافة والارتقاء بها ونشرها لدى مختلف فئات الشعب، وهو في سبيل ذلك أقام العديد من المكتبات العامة والمراكز الثقافية في مختلف القرى والنجوع والأحياء الشعبية وهذا من أهم الأعمال التي تضرب في عمق مفهوم التنمية الثقافية، وبلغ عدد المكتبات التى أنشأها الصندوق في أماكن لم يكن من المتصور إقامة مثل هذه المكتبات بها نحو 90 مكتبة.