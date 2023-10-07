صراع الإخوة في "خلل قاطع" بالمهرجان الختامي لنوادي المسرح

القاهرة - محمد ابراهيم - قدم العرض المسرحي "خلل قاطع"، الجمعة، في سادس أيام المهرجان الختامي لنوادي المسرح في دورته الـ 30 "دورة الكاتب محمد أبو العلا السلاموني" على مسرح ثقافة روض الفرج، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

مسرحية خلل قاطع

"خلل قاطع" لفرقة الأنفوشي المسرحية، ويعد التجربة الإخراجية الأولى للمخرج أسامة سعيد، ويلقي من خلاله الضوء على مشكلات ذوي الاحتياجات الخاصة، ليناقش قضية فلسفية حول مفهوم العدل والمساواة، من خلال شقيقين "توأم" أحدهما من ذوي القدرات الخاصة، ويعيشان سويا في منزل واحد بعد موت والديهما، وكل منهما يسعى إلى الكمال، ويحتد الصراع بينهما نتيجة نقاش حول التمييز والتفرقة في المعاملة من الأبوين، ينتهى بانتحار الأخ الأصغر وتتصاعد الأحداث.



صناع عرض خلل قاطع

"خلل قاطع" تأليف سلوى طارق، وفكرة وإخراج أسامة سعيد، تمثيل أندرو عبده وأحمد رحيم، إعداد موسيقي أسامة حامد، إضاءة أحمد علاء، تصميم ديكور عماد شبانة، دراما حركية محمد صلاح، مخرج منفذ مروان السكري، مخرج مساعد تسنيم أيمن.

أعضاء لجنة التحكيم

قُدم العرض بحضور لجنة التحكيم المكونة من د. أحمد مجاهد رئيسا، د.صبحي السيد، المخرج ناصر عبد المنعم، الموسيقار د.طارق مهران، المخرج عادل حسان، المخرج محمد طايع مديرا ومقررا.



ندوة نقدية

وأعقبه ندوة نقدية أدارها المخرج محمد صابر، بحضور كل من الناقدة د. لمياء أنور والناقد د. محمد زعيمة.

قال "زعيمة" إن بطل العرض الحقيقى هو النص، الذى يشهد ميلاد مؤلفة جديدة قدمت نصا متكاملا، والشخصيات مرسومة بشكل جيد، فهي تعي جيد قواعد الكتابة الدرامية.



وعن الديكور رأى أنه لم يخدم فكرة النص، ولكن التنوع في استخدام الصور على المسرح بشكل إيقاعي لم يجعل المشاهد يشعر بالملل، أما الأفكار التى تم طرحها بالعرض جعلت المشاهد في حيرة لمعرفة من الشخصية المظلومة والظالمة بين الأخوين.

من جانبها أشارت د. لمياء أنور أن العرض أغفل شخصية الأب، ولم يُظهر شخصية مهمة وهى "الأم" التى زرعت الحقد والكراهية والغيرة في قلب الأخ تجاه أخيه المعاق.



وعن تاريخ الشخصيات قالت لم يكن واضحًا في العرض خاصة أن الشخصيات لها أبعاد سيكولوجية لا بد من الحديث عنها، وأكدت أيضًا على أن رمزية الديكور ليس لها دلالات واضحة في الأحداث.

المهرجان الختامي لنوادي المسرح

المهرجان الختامي لنوادي المسرح يقام بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وتنظمه الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، ويشارك به هذا العام 27 عرضًا مسرحيًا من مختلف أقاليم مصر، يستمر عرضها حتى منتصف أكتوبر الحالي، ويصدر عنه نشرة يومية، بالإضافة لكتيب وندوات تعقب العروض يشارك بها نخبة من النقاد والمسرحيين، كما تقام ورش في الفترة الصباحية عن الفلسفة النوعية لعروض نوادي المسرح حول "البناء الدرامي المغاير في عروض نوادي المسرح نصًا وصورة" يقدمها مجموعة من المدربين المتخصصين.