نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بذكر اسم شيرين أبو عاقلة.. عصام عمر يعلق على عملية طوفان الأقصى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الفنان الشاب عصام عمر على أثر طوفان الأقصى التي شنتها حركة حماس على إسرائيل صباح اليوم، ونشر عصام صورة للراحلة شيرين أبو عاقلة وذلك من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك “وعلق عليها قائلا ً: شيرين ابو عاقلة دلوقتي تقدري ترتاحي ”.

آخر أخبار فلسطين



بدأ هجوم قوات القبائل الفلسطينية المسلحة ضد قوات الاحتلال في الساعات الأولى من اليوم، وأفادت وسائل إعلام عالمية أن عدد الصواريخ التي أطلقت على المستوطنات 7000 صاروخًا حتى الآن.

كما أعلنت حماس أسر أكثر من 35 جنديًا ضمن قوات الاحتلال، ومن جانبه ذكرت الصحة الإسرائيلية أن عدد المصابين في المستشفيات بلغ 545، كما أفادت وسائل إعلام عبرية أن عدد القتلى في قوات الاحتلال تخطى الـ 22 قتيلًا، كما يرسل الجيش الإسرائيلي تعزيزات للحدود مع لبنان تحسبًا لهجمات مفاجأة من الشمال.

وفي نفس السياق، أعلنت الصحة الفلسطينية استشهاد اثنين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من مدينة طولكرم، ضمن عملية جيش الاحتلال الانتقامية.

عصام عمر عبر فيسبوك

واستشهد منذ قليل الصحفي الفلسطيني محمد الصالحي، برصاص من قوات الاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة خلال تغطيته الأحداث على الشريط الحدودي، حسب وكالة وفا الفلسطينية.



واتخذ الجانب الإسرائيلي عدد من الإجراءات، أبرزها تعطيل الدراسة تمامًا وإلغاء رحالات الطيران، كما كشفت مصادر فلسطينية لشبكة العربية أن هناك تشويش على شبكة الانترنت في قطاع غزة.

أحدث أعمال عصام عمر

وفي سياق آخر يشارك الفنان الشاب عصام عمر في مسلسل بطن الحوت ويعرض حاليًا.

مسلسل بطن الحوت



تدور أحداث العمل حول رجل يعمل في صناعة الفخار، ثم يضطر بطريقةٍ ما للتعاون مع الجماعات السلفية المتطرفة ويدخل في عدة صراعات وتتصاعد الأحداث.

عصام عمر

أبطال مسلسل بطن الحوت

ويشارك في بطولة مسلسل «بطن الحوت»، مجموعة من نجوم الفن أبرزهم: باسم سمرة، محمد فراج، أسماء أبو اليزيد، عبد العزيز مخيون، سماح أنور، بسمة، يوسف عثمان، ومن تأليف وإخراج أحمد فوزي صالح.

آخر أعمال عصام عمر

وكانت آخر أعمال الفنان عصام عمر، هو مسلسل «تغيير جو»، الذي تم عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2023، وشارك في بطولته مجموعة من النجوم أبرزهم: منه شلبي وميرفت أمين وإياد نصار وشيرين.

وتدور الاحداث حول شخصية «شريفة» مهندسة الديكور التي تعيش أزمات اجتماعية بسبب الظروف الصحية لوالدتها، وتتغير عاداتها تماما، عندما تتعرف على أستاذ التاريخ الذي يُغير مسار حياته.