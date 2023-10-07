نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مازال في القضية بقية.. محمد هنيدي يوجه الدعم للشعب الفلسطيني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الفنان محمد هنيدي على مايحدث في فلسطين الآن تحت مسمى طوفان الأقصى الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في صباح اليوم.

ونشر محمد هنيدي صورة المسجد عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وكتب عليها معلقًا: "ربنا يحميكم وينصركم.. ومازال في القصة بقية.. فلسطين عربية".

نتائج عملية طوفان الأقصى

أكدت القناة 12 الاسرائيلية، السبت، مقتل ما لا يقل عن 100 إسرائيلي في عملية طوفان الأقصى التى نفذتها الفصائل الفلسطينية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية فى غزة، السبت، استشهاد 198 فلسطينيا وإصابة 1610 آخرين بجراح مختلفة، وذلك جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بالمدفعية والغارات المكثفة.

فيما أكدت القبائل الفلسطينية فى غزة، السبت، تمكنها من أسر عدد من قادة عسكريين في جيش الاحتلال خلال عملية "طوفان الأقصى" التي تم إطلاقها صباح اليوم ضد مستوطنات إسرائيلية شمال القطاع.

فيما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، السبت، احتجاز الفصائل الفلسطينية لـ 50 رهينة إسرائيلي في مستوطنة بارى، مشيرة إلى أن مفاوضات تجرى بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية لإطلاق سراحهم.



مسرحية فرحات والعائلة

يشار إلى إنه يستعد الفنان محمد هنيدي لعرض مسرحي يحمل اسم فرحات والعائلة، وروج له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلق قائلًا: عرض مسرحي بطولة مواهب ذو الهمم

على مدار عام ونصف بيتم الاعداد لمشروع التعاون بيني وبين مؤسسة زايد العليا لاصحاب الهمم.. مشروع عمل مسرحي يشترك فيه معي فنانين من اصحاب الهمم.. قصة اجتماعية بقالب كوميدي بنعرض فيها مواهب فنانين مميزين جدا بمواهب رائعة.. خطوة جديدة لتمكين ذوي الهمم في كافة المجالات.

آخر أعمال محمد هنيدي



يذكر أن آخر أعمال محمد هنيدي هو فيلم مرعي البريمو، وفيلم مرعي البريمو تأليف إيهاب بليبل وإخراج سعيد حامد ويقوم ببطولته برفقة محمد هنيدي، وغادة عادل، كل من: أحمد بدير، محمد محمود، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، نانسي صلاح، لطفى لبيب، نيللي محمود.

وتدور أحداث فيلم مرعي البريمو في إطار كوميدي حيث يجسد محمد هنيدي في الفيلم شخصية مرعي تاجر البطيخ المتزوج من غادة عادل، والتي تعمل معه في تجارة البطيخ ويواجهان العديد من المواقف والمغامرات الكوميدية، إضافة إلى غناء محمد هنيدي وكذلك عبد الباسط حمودة خلال الأحداث.